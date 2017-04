Vụ đánh hội đồng ở Quảng Nam: Bị hại yêu cầu bồi thường 300 triệu

Ngày 18/4, nguồn tin từ Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ký kết luận điều tra vụ án hình sự Làm nhục người khác và Cố ý gây thương tích.

3 bị can là: Lê Minh Huyền Trang (SN 1998), Lê Thị Phương Huyền (SN 2000), cùng trú thị trấn Ái Nghĩa và Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999), trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc bị truy tố về tội Làm nhục người khác. Riêng Trang, CQĐT còn đề nghị truy tố tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án do CQĐT cung cấp, ngày 18/1, Dung, Huyền, Trang cùng Lê Thị Phương H. (SN 2000), trú tại thị trấn Ái Nghĩa đến một quán giải khát trên địa bàn uống cà phê. Tại đây, cả nhóm gặp Lê Trần Bảo Tr. (SN 2001), cùng trú tại thị trấn Ái Nghĩa.

Hình ảnh đánh hội đồng, lột đồ nạn nhân Tr. do chính nhóm trên quay lại, rồi phát lên mạng xã hội.

Do có mâu thuẫn từ trước, lợi dụng quán vắng, Trang, Huyền và Dung đã đánh hội đồng, lột đồ của Tr. rồi quay video tung lên mạng xã hội.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhân viên quán cà phê phát hiện, can ngăn, nhóm của Trang bỏ đi. Tr. đã trình báo sự việc với công an. Không lâu sau, các đối tượng trên đã đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Cơ quan có thẩm quyền kết luận, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Tr. là 6%. Theo kết luận điều tra, về phần dân sự, Tr. yêu cầu bồi thường số tiền hơn 300 triệu đồng. Gia đình Trang, Huyền và Dung đã khắc phục hậu quả tổng cộng 10 triệu đồng.

"Vụ việc trên xét về tính chất mức độ và hậu quả đều rất nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm minh theo quy định. Qua đó, đây cũng là cách giáo dục ngăn ngừa chung cho xã hội. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang VKS huyện Đại Lộc đề nghị truy tố các bị can trên", Thiếu tá Mai Thanh Tâm nêu rõ.

Nhâm Thân - Duy Cường