Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long: Bộ Công an vào cuộc

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Vietinbank xảy ra vào chiều ngày 27/9 tại khu công nghiệp Hoà Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nguồn tin từ cục Cảnh sát Hình sự (C45) - bộ Công an cho biết, đơn vị này đã cử một tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Công an làm việc tại hiện trường vụ án.

Sáng nay (28/9), tổ công tác của C45 đã có buổi làm việc với Công an Vĩnh Long, đánh giá ban đầu về vụ cướp và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ.

Cơ quan công an đã thu giữ camera an ninh của ngân hàng và tại một số nơi mà đối tượng đã di chuyển trên Quốc lộ 1. Theo lực lượng công an cung cấp, đặc điểm nhận dạng của đối tượng là một người đàn ông cao khoảng 1m65, dáng mập, mặc áo thun sọc, quần kaki, đội mũ bảo hiểm đỏ, bịt mặt, cầm vật nghi là súng. Đối tượng khoảng dưới 40 tuổi, điều khiển xe máy hiệu Air Blade không gắn biển số.

Đối tượng (khoanh tròn) cầm vật nghi là súng đe dọa nhân viên ngân hàng.

Đề nghị, ai biết thông tin về đối tượng thì thông báo cho Công an tỉnh Vĩnh Long, cục Cảnh sát Hình sự hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Chí Công