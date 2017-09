Vụ hành hung nữ bác sĩ: Xem xét kỷ luật đối với Chủ tịch phường

Ngày 22/9, ông Võ Viết Thanh, Bí thư Thành ủy TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiến hành xem xét hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch UBND phường Trung Đô Nguyễn Xuân Huân.

“Thành ủy đã yêu cầu ông Huân viết bản tường trình. Ông Huân cũng thừa nhận có mặt tại bệnh viện. Mặc dù không làm gì nhưng để sự việc diễn ra, cũng đã để lại hình ảnh không tốt”, ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, quá trình kiểm điểm phải từ chi bộ, đến Đảng ủy kiểm điểm rồi Ủy ban kiểm tra Thành ủy có kết luận, từ đó ban Thường vụ Thành ủy mới xem xét để ra kết luận kỷ luật cuối cùng.

Chủ tịch UBND phường Trung Đô có hành vi gây mất trật tự ở bệnh viện.

Liên quan đến kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, ông Võ Viết Thanh cho biết đây là cơ sở để xử lý vi phạm theo quy định luật công chức và quy định của Đảng. Nhưng dù không có kết luận này thì trong nội bộ cũng phải tiến hành kiểm điểm ông Nguyễn Xuân Huân để chấn chỉnh chung về ứng xử, cung cách của người cán bộ đảng viên.

Cơ quan chức năng cho rằng ông Nguyễn Xuân Huân có vai trò đồng phạm trong vụ việc bác sĩ bị đánh. Theo đó, vị Chủ tịch UBND phường Trung Đô có hành động cầm ghế chạy vào phòng trực của nhân viên y tế bệnh viện.

“Tuy nhiên, sau đó, ông Huân tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi vi phạm và đã ngăn cản không để ông Thắng tiếp tục đánh điều dưỡng Hòa. Hành vi của ông Huân đã gây ảnh hưởng đến trật tự của bệnh viện”, Bản kết luận điều tra nêu.

Kết luận của cơ quan điều tra khẳng định, hoạt động tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, điều trị của ê kíp y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tối 18/8 được diễn ra liên tục, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Người đánh nhân viên y tế là một giám đốc doanh nghiệp.

Người đánh các nhân viên y tế được xác định là ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng (33 tuổi), trú phường Lê Mao, TP.Vinh, giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

Tuy nhiên, do các nạn nhân không đề nghị giám định tỷ lệ thương tật nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đình Hoàng Thắng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Ngoài ra, hành vi của người đàn ông này cũng không làm ngưng trễ hoạt động của bệnh viện nên không đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng hoặc tội Chống người thi hành công vụ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An; chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an TP.Vinh để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng và ông Nguyễn Xuân Huân.