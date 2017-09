Vụ khởi tố Phó tổng giám đốc PVN: “Mong dư luận thông cảm”

Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 05 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 02 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 02 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Các sếp lớn PVN vừa bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt: I. Quyết định khởi tố bị can đối với: 1. Họ tên: Nguyễn Xuân Sơn Sinh năm 1962. Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. II. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt, khám xét đối với: 1. Họ tên: Ninh Văn Quỳnh Sinh năm 1958. Nguyên Kế toán trưởng, hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVN. 2. Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng Sinh năm 1955. Nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN. III. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với: 1. Họ tên: Nguyễn Thanh Liêm Sinh năm 1955. Nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN. 2. Họ tên: Vũ Khánh Trường Sinh năm 1954. Nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN.