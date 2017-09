Vụ lật tàu tại Quảng Bình: Giám định hộp đen tàu hỏa

Trong cùng diễn biến sự việc, ngày 4/9, Hoàng Bích Sơn (SN 1980), trú tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tài xế điều khiển chiếc máy xúc công trình tự ý băng qua đường ngang dân sinh tự phát, gây tai nạn nghiêm trọng đối với tàu SE3 đang bị cơ quan Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tạm giữ.

“Sau khi xác định được mức độ thiệt hại từ phía ngành đường sắt cung cấp, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với tội danh vi phạm các quy định về điều khiển giao thông”, đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngoài ra, Công an huyện Bố Trạch cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định hộp đen tàu hỏa, để xác định tốc độ di chuyển, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong ngày 4/9, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn đã đến hiện trường và điều 2 cẩu chuyên dụng cùng chiếc tàu kéo từ Hà Nội vào khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc để cẩu tải, kéo 3 toa tàu bị nạn về ga sửa chữa.

Công tác cứu hộ các toa tàu gặp nạn vẫn đang được tiến hành. Gần 80m đường ray bị hư hỏng cũng đã được các công nhân sửa chữa, thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, hiện tại các tàu khi qua đây chỉ có thể chạy với tốc độ 5km/h.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực di chuyển các toa tàu gặp nạn về ga để sửa chữa.

Một lãnh đạo của công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho biết, nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Phía công ty sẽ tiếp tục gia cố, nâng cấp đoạn đường bị hỏng để bảo đảm vận tốc chạy tàu theo quy định.

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 7h ngày 3/9, tàu SE3 đang trên hành trình từ ga Hà Nội đi TP.Hồ Chí Minh; khi đi đến Km491+837, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc, thuộc địa phận thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch đã va chạm với một chiếc máy xúc công trình.

Vào thời điểm trên, chiếc máy xúc đang băng qua lối đi dân sinh thì gặp tàu SE3 di chuyển tới, dẫn đến va chạm.

Chiếc máy xúc đã bị đoàn tàu kéo gần 50m, đồng thời đầu tàu SE3 bị trật khỏi đường ray và lật ngang. Toa hàng ăn và toa hành khách số 1 cũng bị chệch đường ray và hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, do lái xe máy xúc thiếu quan sát khi đi qua đường sắt, cố tình cho xe vượt qua lối đi tự mở đã được rào thu hẹp.

Hiện, vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp điều tra làm rõ.