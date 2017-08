Đối tượng Thuận và Loan thừa nhận mạo danh nhân viên Viettel để lừa đảo.

Liên quan đến vụ 2 đối tượng mạo danh nhân viên Viettel tìm thuê đất để triển khai hệ thống tín hiệu phát sóng Wifi, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác nhận, nhiều người dân đến cơ quan công an trình báo đã bị “mắc bẫy” của các đối tượng.

Theo báo cáo ban đầu, hàng chục người đã “ký hợp đồng” với 2 đối tượng nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có 5 trường hợp đã đóng tiền “lót chân”, với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân địa phương, vào khoảng 15h30 ngày 11/8, Công an huyện Thới Bình đã mời 2 đối tượng mạo danh nhân viên Viettel đang tìm thuê đất để triển khai hệ thống tín hiệu phát sóng Wifi.

Làm việc ban đầu với cơ quan công an, hai đối tượng lần lượt khai tên Nguyễn Thành Thuận (SN 1988, quê ở tỉnh Đồng Nai), Đỗ Thị Loan (SN 1988, quê ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và thừa nhận hành vi giả mạo nhân viên Viettel để đi lừa đảo.

Theo đó, để lấy được niềm tin của “con mồi”, Thuận và Loan tự giới thiệu là nhân viên Viettel, đang tìm đất thuê để triển khai hệ thống tín hiệu phát sóng Wifi. Thời gian thuê 5 năm, với giá hợp đồng 240 triệu đồng, nếu thanh toán theo tháng thì 4 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chủ đất phải đóng cho các đối tượng 12 triệu đồng để “lót chân”, mua thiết bị tích lũy điện và làm các thủ tục có liên quan. Nhận thấy các đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Sau khi báo chí đăng tải nội dung trên, nhiều người ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trình báo đã sập “bẫy lừa” của các đối tượng. Trong hàng chục người trình báo, cơ quan chức năng xác định có 5 người đã đưa cho các đối tượng với số tiền khoảng 60 triệu đồng, số còn lại chỉ mới “ký hợp đồng”, chứ chưa kịp đóng tiền.

Do vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Đầm Dơi, cơ quan Công an huyện Thới Bình đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đầm Dơi xử lý theo thẩm quyền.