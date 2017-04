Dân vây người phụ nữ nghi 'thôi miên': Cán bộ xã cho là hiểu nhầm

Như tin tức đã đưa, khoảng 8h ngày 18/4, một người phụ nữ đi xe máy tới nhà ông Nguyễn Văn K., ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bất ngờ ngỏ ý hỏi vay 20 triệu đồng, để cho con đi nước ngoài.

Do không quen biết, ông K. không trả lời và quay vào nhà. Thấy vậy, người phụ nữ này liền lên xe đi. Tuy nhiên, do nghi ngờ chị này trên có động cơ xấu, ông K. đã hô hoán bà con địa phương tổ chức truy đuổi, vây bắt. Sau khi được đưa lên trụ sở công an xã, người này khai tên B., hiện đang sống ở xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/4, ông Trần Văn Diên, Trưởng Công an xã Diễn Bình cho biết, người phụ nữ bị dân vây bắt nói trên là chị Bùi Thị B. (SN 1975), trú trên địa bàn xã. Chị B. đã lập gia đình và có 2 người con trai, một cháu đã đi làm, còn một cháu đang đi học.

“Chị B. làm chi hội trưởng phụ nữ xóm, tâm trí hoàn toàn bình thường, gia đình chủ yếu làm ruộng. Vì vậy, khi nghe tin chị B. đi “thôi miên” lấy tiền, chúng tôi rất bất ngờ”, ông Diên nói.

Trưởng Công an xã Diễn Bình nói thêm, ông cũng có nghe thông tin gia đình chị B. đang lâm cảnh nợ nần nhưng số tiền cụ thể bao nhiêu thì không rõ. Nhiều người dân địa phương cũng khẳng định chị này đang phải đi vay mượn nhiều nơi để trả nợ.

“Việc dân vây bắt chị B., tôi cũng không rõ cụ thể thế nào. Tôi nghĩ chắc có sự hiểu nhầm", ông Diên bày tỏ.

Người phụ nữ này bị nghi có động cơ xấu (ảnh cắt từ clip).

Ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng Công an xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu xác nhận: "Vào khoảng 8h30 ngày 18/4, ban công an xã nhận được thông tin người dân đang vây bắt một người phụ nữ. Chúng tôi lập tức xuống hiện trường, ổn định tình hình, can ngăn người dân và đưa người phụ nữ trên về trụ sở”.

Rất đông người dân địa phương tập trung vây người phụ nữ lạ mặt. (ảnh cắt clip).

Trưởng Công an xã Diễn Hạnh cho biết thêm: “Tại trụ sở xã, người phụ nữ liên tục khóc và kêu oan. Sau khi ổn định tinh thần, chị này khai danh tính và nói mình không phải lừa đảo mà chỉ đi mượn tiền. Nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền, chúng tôi đã bàn giao người phụ nữ nói trên cho Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Anh Ngọc

Xem thêm video: