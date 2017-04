Vụ nổ lớn trong đêm tại Nam Định: Đã xác định được nguyên nhân

Thông tin ban đầu với báo chí, ông Trần Kha - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết, nhóm người ở nhà ông Nguyễn Văn Th. (xã Trực Phú, huyện Trực Ninh) nhồi thuốc pháo vào ống tuýp nước, sau đó kích điện để làm pháo phụt thì đột nhiên phát nổ.

Theo một số người dân, họ nghe tiếng nổ khá lớn, sau đó chạy đến kiểm tra thì phát hiện nổ ở nhà ông Th..

Ban đầu, người dân nghĩ là nổ bình gas chứ không nghĩ do nhồi thuốc pháo. Vài ngày tới sẽ là dịp ăn mừng lễ của người dân địa phương nên các nạn nhân đang tự chế pháo nổ.

Căn nhà ông Nguyễn Văn Thử nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công Đức)

Trước đó như tin báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 21h ngày 13/4, người dân xóm Thanh Minh, xã Trực Phú (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) hốt hoảng khi thấy 4 anh em trong một gia đình nằm bất động giữa hiên nhà sau một tiếng nổ lớn.

Hàng trăm người dân đến đám ma tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số. (Ảnh: Công Đức)

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an tỉnh Nam Định cũng đã có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân. Để đảm bảo an toàn cho người dân, những người tụ tập quanh hiện trường đã được công an giải tán và yêu cầu không đứng gần khu vực vừa xảy ra vụ nổ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là em N.V.C. (học sinh lớp 5), N.V.N. (5 tuổi) và anh N.V.D. (hơn 30 tuổi) đã tử vong tại chỗ.

Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ nổ là Nguyễn Văn Th. (33 tuổi). Hiện nạn nhân này đang được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Công Đức