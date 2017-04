Vụ nổ lớn trong đêm tại Nam Định: Nghẹn lòng lời kể của nhân chứng

Sáng 14/4, hàng trăm người dân xóm Thanh Minh, xã Trực Phú (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã tới chia buồn và tiễn đưa các nạn nhân trong vụ nghi nổ thuốc pháo về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Phạm Thị T., một người dân địa phương chứng kiến vụ việc, kể lại: "Khoảng 21h ngày 13/4, tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn nên chạy đến chỗ phát ra âm thanh chát chúa thì phát hiện 4 người nằm 4 góc. Trong số các nạn nhân có 1 đứa trẻ, chỉ có chú Th. (Nguyễn Văn Th.- PV) sống sót và đang được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức".

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, anh M. - người thân của nạn nhân, rưng rưng khóe mắt nói: "Nghe tin báo, tôi chạy đến nhà cháu Nguyễn Văn T. (10 tuổi) thì đã xảy ra cơ sự. Thương cháu tôi còn nhỏ dại. Mọi khi, cứ giờ này cháu đang đi học cùng bạn bè".

Đối diện nhà em T., là gia đình em Nguyễn Văn N. (5 tuổi). Trước thi hài cháu bé, người thân đau đớn gào khóc.

"N. trắng trẻo, bụ bẫm lắm. Ngày nào mẹ cháu cũng đưa đón đi học qua nhà tôi. Sáng hôm qua, tôi còn nhìn thấy cháu chơi ở sân. Bây giờ, cháu nằm bất động ở kia, chúng tôi xót xa quá", một người hàng xóm nhà cháu N. chia sẻ.

Đám đưa ma cùng 1 ngày của 3 nạn nhân xấu số trong vụ nổ. (ảnh: Công Đức)

Người hàng xóm này cũng cho biết thêm, nạn nhân Nguyễn Văn D. (32 tuổi) mới lấy vợ từ trước tết. Anh D. hiền lành, hòa đồng được mọi người trong xóm quý mến.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện UBND xã Trực Phú xác nhận trên địa bàn có xảy ra một vụ nổ lớn trong đêm làm cho 3 người bị tử vong. Thông tin ban đầu, có thể là do vật liệu nổ gây ra không ngoại trừ mìn tự chế vì tại hiện trường có mùi thuốc pháo.

Theo nguồn tin từ công an xã Trực Phú cho biết: "Nguyên nhân có thể do các nạn nhân tự chế pháo nổ. Hiện, chúng tôi chỉ có nhiệm bảo vệ hiện trường, còn phía công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân".

Công Đức