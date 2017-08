Vụ nổ súng hoa cải ở khu đầm cống Rộc: Chính quyền 'khước từ' trách nhiệm

UBND huyện Tiên Lãng cùng lãnh đạo huyện, các phòng ban chuyên môn đã cung cấp thông tin xung quanh việc nổ súng hoa cải ở khu đầm cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) khiến 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 5/8, tại khu đầm cống Rộc do gia đình anh Đặng Văn Như (thôn Đông Trên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) đang canh tác đã xảy ra vụ nổ súng hoa cải. Hậu quả là khiến anh Nguyễn T.A. (SN 1984), người làm thuê cho gia đình anh Như, bị thương nhẹ ở lưng.

Vết đạn hoa cải trượt trên lưng anh T.A..

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Lãng kết hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra, xác minh làm rõ nghi phạm để xử lý theo luật định. Cơ quan công an cũng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc này là do tranh chấp diện tích đầm nuôi trồng thủy sản nhiều năm qua chưa được giải quyết.

Liên quan đến việc nổ súng hoa cải tại khu đầm cống Rộc, UBND huyện Tiên Lãng đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP.Hải Phòng, Công an TP.Hải Phòng và các đơn vị có liên quan.

Cụ thể theo báo cáo, phần diện tích đầm gia đình anh Như đang canh tác được anh Như thuê từ phần đất do UBND huyện Tiên Lãng giao cho ông Nguyễn Văn Phao (trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) từ năm 1994, có thời hạn sử dụng 15 năm.

Giữa ông Phao và ông Vũ Văn Luân (trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) có xảy ra việc tranh chấp khu đầm. Ông Phao có hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 15ha đầm cho ông Luân nhưng không được UBND huyện Tiên Lãng chứng thực với lý do khu đầm đã hết hạn sử dụng, và UBND huyện đã ra quyết định thu hồi.

Việc xác minh sở hữu khu đầm anh Như đang canh tác nhiều năm chưa được giải quyết triệt để.

Sau đó, trên cùng phần diện tích 5ha trong tổng số 15ha, ông Luân cho gia đình anh Như thuê, còn ông Phao cho Nguyễn Văn Du (trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) thuê.

Về vụ nổ súng hoa cải tại đầm nhà anh Như vào tối 5/8, UBND huyện Tiên Lãng đã giao cho Công an huyện, cùng các phòng ban phối hợp, giải quyết.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin về việc này, ông Vũ Văn Dũng – Trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng cho biết, khi thời hạn giao đầm cho ông Phao đã hết, UBND huyện đã ra quyết định thu hồi. Lúc này, ông Phao có văn bản chuyển nhượng đất cho ông Luân nhưng chưa sang tên, chưa hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng. Giữa hai người hiện vẫn đang tranh chấp quyền sử dụng đất. Việc thu hồi đất khi hết hạn sử dụng cũng giống như vụ ông Đoàn Văn Vươn năm 2012.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) năm 2012, việc UBND huyện Tiên Lãng thu hồi đất với lý do hết thời hạn sử dụng là không đúng với quy định của luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật Đất đai năm 2003.

Do đó, khi PV đặt ra vấn đề này, ông Dũng không trả lời được và cho rằng đây là một vấn đề còn vướng mắc của huyện Tiên Lãng.

Nói về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản giữa ông Luân và ông Phao, ông Dũng khẳng định: “Vấn đề này có căn cứ gì để giải quyết đâu”.

PV tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Nếu chính quyền không giải quyết thì cứ để dân tự giải quyết tranh chấp với nhau hay sao?”, ông Dũng cáo bận không trả lời.

Trong khi đó, ông Trần Đình Vịnh – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thông tin: “UBND huyện đang tiếp tục giải quyết sự việc theo hướng vận động thu hồi đất”.

PV nêu câu hỏi: “Người dân vẫn mong muốn tiếp tục sử dụng đất ấy để sản xuất, nuôi trồng thì sao huyện lại thu hồi?”, ông Vịnh cũng cáo bận và cúp máy.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Minh Sơn – Nguyễn Dịu