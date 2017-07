Vụ Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân đậu xe ăn bún: Lòng đường của ai?

Vài ngày trở lại đây, trên mạng xã hội facebook nhiều người chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ được cho là Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội kèm theo đó là nội dung cho biết người này điều động cán bộ phường ra trông xe cho đi ăn bún.

Hình ảnh kèm theo dòng trạng thái này gây xôn xao cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, một đoạn camera an ninh ghi lại việc "lời qua tiếng lại" về vị trí dừng đỗ xe giữa hai người phụ nữ đi xe ô tô và người dân ở phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vị trí đỗ xe ô tô của người phụ nữ áo xanh (bên phải) gây khó chịu cho người dân (Ảnh cắt từ clip).

Để tìm hiểu rõ thực hư của sự việc, ngày 16/7, PV đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Chia sẻ với PV, chị Đinh Hải Lý (chủ quán cà phê trên phố Nguyễn Quý Đức) người xuất hiện trong đoạn video được đăng tải trên mạng cho biết: “Vào trưa ngày 7/7, có hai người phụ nữ không biết từ đâu đến đỗ xe ô tô chắn phần đường ngay nơi đầu ngõ của khu tập thể C16, phường Thanh Xuân Bắc. Đây là nơi có nhiều người qua lại nên tôi cùng với nhiều người đã nhắc nhở không đỗ xe tại đây. Thế nhưng, người phụ nữ này đã không chịu di chuyển xe đi mà còn đứng đó đôi co”.

Theo lời của chị Lý, một lát sau người phụ nữ áo xanh này đã dùng điện thoại gọi cho ai đó và bỏ đi vào quán ăn. Tiếp đó, tại vị trí đỗ xe của người này xuất hiện Chủ tịch Phường và công an phường Thanh Xuân Bắc.

Chị Đinh Hải Lý chia sẻ sự việc với PV.

“Vì thấy người phụ nữ này đỗ xe không hợp lý, tôi mới ra nhắc nhở. Thế nhưng, người này lại phản ứng bằng cách rút điện thoại ra gọi, thậm chí còn chỉ tay chỉ chân, được một lát hai người phụ nữ này bỏ đi”, chủ quán cà phê cho biết thêm.

Cũng theo lời của chủ quán cà phê: “Tôi thấy trớ trêu thay là người phụ nữ này sau khi bỏ vào quán bún thì có hai ông Chủ tịch phường và công an phường một người đứng ở nơi người phụ nữ này đỗ xe, còn một người gọi điện thoại. Lát sau hai người phụ nữ đi ra lấy xe về, thì một cán bộ công an phường có nói với tôi chị áo xanh là Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, có yêu cầu tôi xin lỗi. Thế nhưng, tôi trả lời thẳng thắn không bao giờ xin lỗi người đó. Bởi tôi thấy mình không làm gì sai, còn thái độ của vị Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân như vậy là không được. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chị ấy là dân công sở bình thường, chứ không nghĩ lại là người có chức vụ to đến vậy”.

Cũng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, một vài người dân sinh sống quanh khu vực này cũng tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của vị Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Theo đó, một người dân sinh sống ở khu C16, Nguyễn Quý Đức (đề nghị giấu tên) cho biết: “Hôm đó tôi chỉ thấy hai bên xảy ra cãi vã. Chuyện đỗ xe không đúng quy định và nói nhau qua lại là điều hết sức bình thường. Tôi là dân thường không biết lòng đường này có được đỗ xe hay không, chỉ biết rằng cứ ai đỗ ở đây thì thấy công an dùng xe cẩu, cẩu những chiếc xe đỗ dưới lòng đường đi. Chưa cần biết người ở vị trí như thế nào, nhưng nếu chỗ đó không được đỗ xe mà vẫn cố đỗ thì bà ấy đỗ xe dưới lòng đường là sai. Đặc biệt, bà ấy là Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, là cán bộ thì càng phải làm gương”.

Trả lời PV về tâm lý sở hữu - coi lòng đường trước cửa hàng là của mình - chủ quán cà phê trả lời: "Đường không phải của riêng nhà tôi hay bất cứ ai, thế nhưng nếu xe ô tô đứng chắn trước cửa nhà tôi quá lâu, không nói năng gì thì tôi cũng cảm thấy bức xúc bởi điều đó ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Thử hình dung một chiếc xe ô tô chắn cửa hàng kinh doanh của bạn cả ngày từ sáng đến tối thì bạn có bức xúc không? Còn nếu khách hàng của tôi hoặc những người khác muốn đỗ xe trước quán tôi một vài phút thì tôi đều tạo điều kiện và nhắc đánh xe gọn vào là được”.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Lý cho hay cửa hàng nhà chị vẫn kinh doanh bình thường, tuy nhiên chị vẫn canh cánh trong lòng: “Tôi cảm thấy hơi sợ vì tôi nghe nói người phụ nữ này chức to, xem đoạn clip cũng thấy chị ấy rất cá tính, sau đây tôi không biết người này có động thái gì tiếp theo hay không?”. Tôi cũng chỉ muốn nhờ báo chí vào cuộc để giúp chúng tôi những người dân dám nói lên tiếng nói của mình chứ không phải có ý hại ai cả, tôi và vị Phó Chủ tịch kia cũng không có thù hằn gì nhau”.

Cùng với đó, chúng tôi có liên hệ với bà Lê Mai Trang qua điện thoại, thế nhưng sau khi nghe phóng viên trình bày sự việc bà đã cúp máy và không nói gì thêm.

Chị Lý chỉ cho PV nơi chiếc xe ô tô của vị Phó Chủ tịch UBND quận đã đỗ, đối diện đó có biển Cấm đỗ xe.

Vị trí đỗ xe.

Theo quan sát của PV, tại nơi xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận những ngày qua, cũng có nhiều xe ô tô đỗ dưới lòng đường. Và trên tuyến đường đó có biển cấm đỗ xe.

Dọc đoạn đường Nguyễn Quý Đức vẫn có xe ô tô đỗ dưới lòng đường.

Ở giải phân cách chếch bên kia đường so với vị trí đỗ xe của bà Trang có biển "Cấm đỗ xe".

Trước nhiều thắc mắc của mọi người là liệu vị trí đỗ xe của bà Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang có đúng với quy định hay không và việc dừng đỗ xe dưới lòng đường trong một thời gian dài trên phố Nguyễn Quý Đức có được phép hay không? Chúng tôi đã tìm đến Công an phường Thanh Xuân Bắc.

Tại đây, một vị cán bộ của công an phường cho biết: “Toàn bộ sự việc trên quận đang giải quyết, toàn bộ thông tin ở phường đã được báo cáo lên quận và quận sẽ làm việc với báo”.

