Vụ thuê 'sát thủ' chém người ở Đắk Nông: Hai nghi can đã đầu thú

Sáng 15/7, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hai nghi can Nguyễn Đình Hà (30 tuổi) và Phan Văn Xin (24 tuổi), cùng trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, liên quan đến vụ hỗn chiến tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) khiến 2 người chết, đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Nghệ An.

“Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà và Xin, đồng thời di lý các đối tượng vào tỉnh Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra”, Thượng tá Bình thông tin.

Đối tượng Nguyễn Bá Thắng tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Phạm Bá Thắng (30 tuổi) và Hà Thanh Cương (32 tuổi) và Phạm Anh Trung (22 tuổi, cùng trú huyện Đắk Mil).

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, do có mâu thuẫn cá nhân với Lê Ngọc G. (29 tuổi, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil), Phạm Bá Thắng thuê nhóm "sát thủ" gồm: Nguyễn Đình Hà, Phạm Văn Kiều và Phan Văn Xin từ tỉnh Nghệ An vào huyện Đắk Mil để trả thù.

Thắng nhờ Hà Thanh Cương nhận diện và chỉ điểm nơi G. thường hay lui tới để nhóm giang hồ ra tay.

Vào khoảng 1h30 rạng sáng 8/7, anh Lê Ngọc G. ăn tối cùng 4 người bạn tại một quán cháo ở thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil thì Hà, Xin và Kiều đã phục kích tấn công. Trong cuộc hỗn chiến, G. đã bị nhóm đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Trong nhóm đối tượng tấn công G., Kiều bị đánh trả và bị thương nặng. Sau đó, đối tượng này tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thấy Kiều chết, Hà và Xin thuê xe ô tô ở Đắk Lắk đưa thi thể Kiều về quê Nghệ An mai táng. Khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình, nghi có lực lượng công an chốt chặn, Hà và Xin đã xuống xe bỏ trốn.

Mai Cường