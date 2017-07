Vụ xả súng AK: Bắn vì thấy ‘đối thủ’ khệnh khạng

Sáng 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng tham gia vụ án hỗn chiến có tiếng súng AK, làm một người chết tại địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 4/7.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Trường Sang (SN 1994), trú xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên bị khởi tố về tội Giết người; Bùi Quang Đức (SN 1989), Trần Hữu Quốc (SN 1989), cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1990), trú tại xã Cẩm Quan bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cho rằng, Sang đi khệnh khạng nên Đức đã xuống xe gây sự. (Ảnh minh họa).

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 22h ngày 4/7, nhóm của Bùi Quang Đức gồm: Nguyễn Xuân Ngọc, Lê Xuân C, Trần Hữu Quốc, Hoàng Việt Trung cùng ngồi nhậu với nhóm của Nguyễn Trường Sang tại một quán bia thuộc địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên.

Trong lúc ăn uống, do mâu thuẫn từ trước, Đức và một người trong nhóm của Sang có to tiếng với nhau. Một lúc sau, Đức cùng Ngọc và C. lên xe ô tô ra về, Quốc và Trung vẫn tiếp tục ngồi nhậu. Còn nhóm của Sang thì đi bộ sang quán đối diện để hát karaoke.

Lúc Đức chuẩn bị nổ máy để về thì thấy Sang đi trước mũi xe. Cho rằng, Sang đi khệnh khạng, Đức đã xuống gây sự. Lúc này, Quốc, Trung, Ngọc và C. cầm theo hung khí hùa vào đánh Sang. Trong lúc hỗn chiến, Sang đã rút dao đâm trọng thương C. và Quốc. Thấy đồng bọn bị thương, Đức rút súng ngắn ra bắn nhưng bị ngăn lại. Tuy nhiên, do vẫn ấm ức, Đức mở ô tô, lấy 1 khẩu súng AK ra bắn chỉ thiên 3 phát rồi lái xe bỏ đi.

Do vết thương quá nặng, Lê Xuân C. đã tử vong trong quá trình điều trị tại Hà Nội.

Hiện, vụ án vẫn đang được CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ.

Ngân Hà