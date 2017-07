Vụ xả súng AK tại Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng gây án

Sáng ngày 9/7, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin, đối tượng Nguyễn Trường Sang (SN 1994), là nghi can đâm chết người trong vụ nổ súng tại địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra đầu thú.

Theo CQĐT, trước đó, nạn nhân Lê Xuân C. đã bị Sang dùng dao đâm vào vùng ngực. Do vết thương quá nặng C. đã tử vong trong quá trình điều trị tại Hà Nội.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng

Như đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 4/7, do có mâu thuẫn từ trước, tại quán ăn Giang Nghĩa nằm trên địa bàn tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, nhóm đối tượng Bùi Quang Đức (SN 1989), Trần Hữu Quốc (SN 1987), Hoàng Việt Trung (SN 1990), đều trú tại thị trấn Cẩm Xuyên và Lê Xuân C. (SN 1999), trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã xông vào đuổi đánh Nguyễn Trường Sang (SN 1994), trú tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên cùng một số thanh niên chưa xác định được danh tính.

Trong lúc xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm, Sang đã dùng dao đâm trúng C., khiến người này bị thương nặng. Sau đó, một người trong nhóm của Bùi Quang Đức đã rút súng ra bắn, nhưng rất may không ai bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên lập tức có mặt, khống chế, bắt giữ các đối tượng tham gia vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 vỏ đạn 7,62mm K56 (Ký hiệu 69-6) nghi được bắn ra từ súng AK quân dụng.

Sau khi gây án, Nguyễn Trường Sang đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Đến sáng ngày 8/7, Sang đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ!

Ngân Hà