Xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở tiệm cầm đồ

Ngày 14/8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang xác minh, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến trong đêm vừa xảy ra tại địa bàn ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa. Vụ việc khiến người dân khiếp sợ, nhiều tài sản bị đập phá, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ đâm chém.

Theo điều tra, đối tượng Hồ Văn Tuấn và Phạm Đình Khôi (cùng ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) có mâu thuẫn với nhau từ khá lâu.

Đến tối 12/8, Tuấn và nhóm bạn đang có mặt tại một tiệm cầm đồ của anh V. ở ấp Long Đức 3, xã Tam Phước. Lúc này, Khôi rủ nhiều bạn bè mang theo hung khí đến tiệm cầm đồ của anh V. gây gổ với nhóm của Tuấn.

Tại đây, nhóm của Khôi đã dùng mã tấu, gạch, đá… xông vào bên trong tiệm cầm đồ chém loạn xạ.

Thấy có người xông vào tấn công, nhóm của Tuấn cũng đã xông ra, cầm theo hung khí tấn công lại các đối tượng trong nhóm của Khôi.

Cuộc ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên gây náo loạn cả khu vực. Nhiều người dân đi đường bị một phen khiếp vía. Sau khi làm loạn khá lâu, cả hai nhóm nhanh chóng tản ra, bỏ đi.

Người dân cùng gia đình anh V. đã báo sự việc lên cơ quan công an. Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt, điều tra vụ việc.

Qua xác minh, công an nhận định, các đối tượng đã đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản của gia đình anh V.. Các đối tượng còn làm loạn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Công an cũng đã thu giữ một số hung khí mà các đối tượng đã bỏ lại.

Hiện, cơ quan công an đã mời một số đối tượng liên quan lên làm việc và tiếp tục điều tra vụ việc.