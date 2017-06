Xây dựng quy định về bảo vệ nước dưới đất

Dự thảo nêu rõ, bảo vệ nước dưới đất phải thực hiện ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án đầu tư trong đó có các hoạt động liên quan đến khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất hoặc có các hoạt động gây ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước dưới đất.

Bảo vệ nước dưới đất là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và mọi tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất phải có nghĩa vụ khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do mình gây ra và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, nghiêm cấm thực hiện những hành vi: Thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất trái với các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; các hình thức đưa nước thải vào lòng đất thông qua giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác; chôn lấp chất thải, rác thải, chất độc hại, chất phóng xạ, xác động vật dịch bệnh và chất thải nguy hại khác chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào trong các tầng chứa nước hoặc vào trong lòng đất; các hành vi hủy hoại nguồn nước dưới đất; che giấu, không tố giác hành vi hủy hoại nguồn nước dưới đất; cản trở hoạt động bảo vệ nước dưới đất; Không thực hiện trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, cấm tăng lưu lượng của các công trình khai thác nước dưới đất hiện có (vùng cấm khai thác) là vùng thuộc một trong các trường hợp: Vùng có mực nước dưới đất bị hạ thấp vượt quá mực nước hạ thấp cho phép do UBND cấp tỉnh quy định; vùng có tổng lưu lượng nước dưới đất đang khai thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác; vùng nằm trong phạm vi khoảng cách không an toàn môi trường đến các bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác; vùng bị sụt lún đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng do khai thác nước dưới đất gây ra; vùng cấm khai thác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Theo monre.gov.vn