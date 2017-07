Xây thủy điện ở vùng động đất: Thận trọng hiệu ứng domino?

Như đã phản ánh, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề xuất bổ sung 4 dự án thủy điện vừa và nhỏ vào huyện Nam Trà My. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý của dư luận.

Giãi bày về sự việc này, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng cộng trong quy hoạch trước đó, toàn tỉnh có 18 dự án thủy điện vừa và nhỏ. Việc bổ sung 4 dự án thủy điện nói trên vào huyện Nam Trà My không làm thay đổi quy hoạch dự án. Bởi theo vị này, trước đó, tỉnh Quảng Nam đã loại bỏ 4 dự án thủy điện khác ra khỏi quy hoạch (chỉ có 1 trong 4 dự án bị loại bỏ này thuộc huyện Nam Trà My - PV).

Việc bổ sung 4 dự án thủy điện vừa và nhỏ vào huyện Nam Trà My đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận (Ảnh minh họa).

Nhà chức trách Quảng Nam khẳng định, việc bổ sung 4 dự án thủy điện vào huyện Nam Trà My là cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển mọi mặt của vùng đất này. Bởi thực tế, lâu nay, việc cấp điện cho Nam Trà My chỉ do 1 tuyến duy nhất từ TP.Tam Kỳ, nhưng vì đường xa nên gây thất thoát lớn.

Như vậy, có thể thấy, việc bổ sung 4 dự án thủy điện vừa và nhỏ vào huyện Nam Trà My xét từ nhu cầu thực tế là cần thiết. Huyện miền núi này còn rất nhiều thôn xã chưa có điện, cuộc sống người dân do đó mà gặp nhiều khó khăn.

Nói về vấn đề dư luận quan tâm, rằng xây thêm dự án thủy điện ở vùng động đất Nam Trà My sẽ gây nên nhiều hệ lụy, ông Nguyễn Đinh Viên, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho biết, khi thành lập Quy hoạch các dự án thủy điện vừa và nhỏ trong địa bàn, tỉnh đã xem xét đến vấn đề động đất ở huyện Nam Trà My, Bắc Trà My. Hiện tại, cần có dự án thủy điện để cung cấp nguồn điện cho Nam Trà My phát triển kinh tế, xã hội.

“Về chuyện cho rằng, thêm nhiều dự án thủy điện ở vùng này sẽ làm cho vấn đề động đất trở nên phức tạp thì có thể nói, các loại thủy điện này có lòng hồ và dung tích hồ chứa nhỏ. Ảnh hưởng động đất hay không thì sẽ có bộ Công thương thẩm định sau này”, ông Viên nói rõ.

Tiến sỹ Nguyễn Chí Công, Trưởng khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, về lý thuyết khoa học thì cần phân chia rạch ròi thành thủy điện quy mô nhỏ, vừa và lớn. Thủy điện quy mô nhỏ hầu như không ảnh hưởng đến việc động đất. Bởi hình thức tích nước của loại này không phải là hồ chứa, mà chủ yếu thủy điện điều tiết theo ngày, theo tuần. Loại thủy điện này cho nước tràn qua và dùng áp suất chênh lệch để phát điện. Thứ 2, gộp chung là loại thủy điện vừa và lớn, sẽ phải tích một lượng lớn nước ở thượng nguồn. Khi tích nước sẽ tạo ra một trọng lượng lớn gây nên những vết đứt gãy tạo nên địa chấn, tức động đất.

“Nếu bổ sung thêm thủy điện loại nhỏ vào phạm vi vốn đã xảy ra động đất thì hầu như nó không ảnh hưởng. Trường hợp quy hoạch bổ sung vào vùng này các loại thủy điện vừa và lớn là rất đáng lo ngại. Nó rất có thể xảy ra hiệu ứng dây chuyền domino gây những hậu quả nặng hơn. Tôi không nắm được chính xác thiết kế, quy mô nhỏ, vừa hay lớn của các thủy điện này nên tôi không thể vội kết luận. Nhưng như đã nói, nếu thủy điện vừa và lớn với kiểu tích nước thành hồ chứa lớn thì rất đáng quan tâm, xem xét”, Tiến sỹ Công phân tích.

Nhâm Thân - Duy Cường