Xe buýt lật nghiêng làm 8 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 16/4, xe buýt mang biển số 71B–005.48 lưu thông theo hướng từ huyện Thạnh Phú đi TP.Bến Tre, khi đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn. Xe buýt lật nghiêng đè lên xe mô tô 71FD–4210 do ông P.V.S (SN 1958) cầm lái chở vợ là bà N.H.C. (SN 1958, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Xe cứu hộ đang di chuyển xe buýt khỏi hiện trường.

Hậu quả, vợ chồng ông S., bà C. tử vong tại chỗ và 6 người đi trên xe buýt bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng CSGT Bến Tre đã có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Lãnh đạo Công an tỉnh và ban An toàn Giao thông tỉnh Bến Tre đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe và hỗ trợ tiền cho các nạn nhân.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh và ban An toàn Giao thông tỉnh Bến Tre đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn và hỗ trợ mỗi người bị thương số tiền 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ông S., bà C. 10 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm