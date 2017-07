Vụ xe ô tô của giám đốc bị dân đốt: Đang tiến hành giám định

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết: “Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành giám định và định giá tài sản chiếc xe ô tô Toyota FORTUNER của công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS do anh Trịnh Mạnh Hải làm giám đốc. Chiếc xe này đã bị người dân xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà đốt vào tối ngày 20/7”.

Chiếc xe ô tô của công ty anh Hải bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cũng theo Trung tá Hoàn, sau khi có kết luận về việc giám định và định giá tài sản chiếc ô tô kể trên, cơ quan công an mới tiến hành khởi tố vụ án để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản của một số đối tượng quá khích.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 18h ngày 20/7, trong khi đang trên đường về quê vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) có dừng xe để hỏi mua đồ gỗ tại cửa hàng của vợ chồng anh Phạm Đắc Bắc và vợ là chị Lê Thị Quyên, ở gần ngã 3 thôn Đồng Hới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà.

Sau khi nói chuyện với anh Hải, chị Quyên có cảm giác choáng váng. Nghĩ mình bị thôi miên, đánh thuốc mê, chị Quyên đã hô: “Thôi miên, thôi miên!”. Ngay lập tức sự việc thu hút sự chứng kiến của hàng nghìn người dân.

Anh Hải cùng lái xe đã bị người dân giữ lại. Riêng chiếc xe ô tô của công ty anh Hải đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau nhiều giờ đồng hồ, anh Hải và những người đi cùng mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Tại cơ quan CSĐT, công an xác định anh Hải có nhân thân tốt, có học thức, trình độ, nghề nghiệp ổn định, nên khả năng đánh thuốc mê được loại trừ. Chị Quyên cũng được đưa đi bệnh viện để khám, chữa. Kết quả sinh hóa máu và nước tiểu cho thấy mọi chỉ số đều bình thường, không có chất gây mê.

Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc kể trên.

Minh Sơn