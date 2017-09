Xóa sổ đường dây vận chuyển xe gian sang Campuchia tiêu thụ

Ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Phạm Quốc Thái (SN 1990, ngụ ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Phạm Thành Ngân (SN 1985, ngụ ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận), Trần Vũ Linh (SN 1995, ngụ ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Duy Phương (SN 1991, ngụ phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Thái cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/9, phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Trảng Bàng bắt quả tang Linh, Ngân và Phương đang vận chuyển 3 xe mô tô trộm cắp. Tang vật thu giữ gồm: 2 xe mô tô Sirus và 1 xe mô tô Exciter, 3 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ, đồ vật có liên quan.

Sau khi đấu tranh khai thác nhanh các đối tượng, đến 22h cùng ngày, phòng CSHS thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Thái khi y đang lẩn trốn tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thái đóng vai trò quan trọng trong đường dây tiêu thụ xe gian, y đứng ra tổ chức cho các đối tượng vận chuyển xe trộm cắp từ TP.HCM về Tây Ninh tiêu thụ. Công an đã thu giữ của Thái 1 mô tô Wave Alpha biển số 70L1-536.77, 2 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và 6 triệu đồng.

Phương được Thái thuê vận chuyển xe đưa qua Camphuchia.

Qua lời khai ban đầu, Thái cho biết, y thường gom mua xe gian, xe trộm cắp ở TP.HCM và các vùng lân cận. Sau đó, đối tượng thuê Linh, Phương và Ngân vận chuyển số xe trên về Tây Ninh để mang qua Campuchia tiêu thụ. Thái trả công vận chuyển cho Linh, Phương, Ngân 600.000 đồng/chiếc.

Linh tham gia vận chuyển xe gian cùng Phương.

Vào sáng 16/9, Thái điện thoại kêu Linh, Phương, Ngân xuống khu vực cầu vượt Bình Phước (TP.HCM) nhận xe. Nhận xe xong, Linh điều khiển xe Sirius biển số 65H1-067.60, Phương điều khiển xe Sirius 85B1-268.17, Ngân điều khiển xe Exciter biển số 61D-545-68 về đến khu vực bệnh viện huyện Trảng Bàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển xe trộm cho Thái. Ngoài Linh, Phương, Ngân, Thái còn thuê nhiều đối tượng khác vận chuyển xe trộm cho mình.

Đối tượng Ngân cùng đồng bọn vận chuyển xe gian cho Thái.

Theo đó, đường dây do Thái tổ chức chuyên tiêu thụ xe trộm cắp, xe gian liên tỉnh để đưa qua biên giới nước bạn Camphuchia để tẩu bán. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

H.Trần – N.Minh