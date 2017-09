Chiều 13/9, PV báo Người Đưa Tin trở lại ấp Phú An 1, nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ Huỳnh Văn Lượm E. (24 tuổi, ngụ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa) và Lê Thị Tú T. (17 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) trong một quán cafe chòi vào tối 11/9 vừa qua.

Quán cafe K.N. xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà N.T.H. (50 tuổi, hàng xóm của E.) bùi ngùi cho biết, mấy ngày nay cả xóm đều bàng hoàng trước cái chết của cặp tình nhân E. và T.. Mấy ngày trước, hàng xóm còn thấy E. cùng người thân trong gia đình đi cưa cây gỗ thuê nhưng giờ đã vĩnh viễn không còn gặp được E. nữa.

“E. là con út trong gia đình có 3 anh em. Hai người anh trai lớn của E. đã lấy vợ và có cuộc sống riêng. Còn E. sống cùng với cha, mẹ nhưng chưa làm được điều gì để báo hiếu cho đấng sinh thành thì đã dại dột tìm đến cái chết”, bà H. nói.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Có, Trưởng ấp Phú An 1 nhận xét, tại địa phương, E. chưa tiền án, tiền sự. Gia đình E. thuộc diện khó khăn, không đất ở, không đất sản xuất. Hiện, cả gia đình E. đang được một người hàng xóm tốt bụng cho mượn đất ở tạm.

Là người chứng kiến, có mặt tại trường, ông Có nhớ lại: “Lúc ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, tôi thấy nữ nạn nhân T. chết trên ghế đá trong quán cafe chòi, trên người mặc đồ học sinh với nhiều vết đâm. Cạnh đó, thi thể của E. cũng đã chết trong tư thế treo cổ”.

Như tin đã đưa, trước đó vào chiều 11/9, E. và T. đi xe máy đến quán cafe chòi K.N. (ấp Phú An 1, xã Bình Hòa) gọi nước để uống.

Đến khoảng 19h cùng ngày, không thấy đôi nam nữ ra về, chủ quán liền đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, còn nạn nhân nữ nằm chết trên ghế đá. Quá hoảng hốt, người này liền trình báo công an địa phương.

Qua công tác điều tra cùng với các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, nhiều khả năng giữa E. và T. có quan hệ tình cảm. Tại quán cafe, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên E. ra tay sát hại T. rồi treo cổ tự tử.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.