Bão số 10: Xót xa với những con số

Vào 12h ngày 15/9, Bão số 10 đã đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. Hồi 17h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào.

Nơi cơn bão đi qua, thiệt hại là vô cùng lớn. Cây cối đổ gãy, nhà cửa tốc mái, sập...

Theo báo cáo nhanh ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thiệt hại bước đầu do Bão số 10 gây ra, hiện đã có 4 người chết (Thanh Hóa: 1 người; Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 1 người; Huế: 1 người); 8 người bị thương (Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 6 người; Huế: 1 người).

Về nhà cửa, hiện có 19 nhà bị sập (Quảng Bình: 13 nhà; Quảng Trị: 5 nhà; Huế: 1 nhà); 23.968 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Hà Tĩnh: 23.219 nhà; Quảng Trị: 85 nhà; Huế: 608 nhà). Ngoài ra còn nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng ở Quảng Bình đến nay chưa có số liệu thống kê cụ thể. Số nhà bị ngập lên đến 5.489 nhà (Hà Tĩnh: 3.989 nhà; Quảng Bình: 1.500 nhà). Nhiều trường học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng cũng chưa có số liệu thống kê.

Ở TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mưa to, gió lớn đến cấp 14 - 15. Do gió quá mạnh đã khiến tháp Đài truyền hình thị xã cao 100m "cúi gập".

1 cột truyền hình tại TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị gãy đổ; 1.142 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 1.703 cột điện hạ thế bị nghiêng.

Tổng số khách hàng bị mất điện là 1.307.000, đến nay đã khôi phục cấp điện trở lại cho 165.198 khách hàng (đạt 13%). Về tàu thuyền, có 4 tàu bị chìm ở Quảng Ngãi; 5 ghe máy bị chìm ở Huế...

Nhiều địa phương ngập trong nước.

Dự báo, trong 6 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Trung Lào. Trong đêm nay và ngày mai (16/9), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50 - 150mm, có nơi trên 200mm. Riêng các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình từ ngày mai mưa giảm nhanh.