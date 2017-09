Vào khoảng 21h30 ngày 18/8, khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ xương gò má, kíp trực đã giải thích tình trạng cho những người đi cùng và thông báo đưa bệnh nhân đi chụp phim. Đến khoảng 21h40 cùng ngày, khi các bác sĩ đang chữa trị thì một người đàn ông xông vào yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim. Lúc này, nữ bác sĩ Hoàng Thị Minh giải thích là đang chuẩn bị đưa bệnh nhân đi thì người đàn ông này lớn tiếng chửi bới, rồi bất ngờ tiến tới tát vào mặt. Thấy bác sĩ Minh bị đánh, điều dưỡng Lê Quang Hòa lập tức ra yêu cầu không được hành hung nhân viên bệnh viện, rồi đưa bác sĩ Minh vào phòng trực; nhưng người đàn ông đó tiếp tục xông đến đấm vào mặt điều dưỡng Hòa. Sau đó, bảo vệ và một số người đang trực chạy đến can ngăn. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.