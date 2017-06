Xử phúc thẩm vụ cán bộ Hải quan tiếp tay DN lừa tiền hoàn thuế

Vào ngày 8/6/2016, vụ án trên đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày do còn nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên phiên tòa tạm hoãn, trả hồ sơ để triều tra lại. Đến ngày 12/10/2016, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau khi điều tra bổ sung đã tách 3 người là Lê Hà (cán bộ hải quan Sài Gòn), Trịnh Trần Thùy Trang, Nguyễn Thanh Long (cán bộ công chức hải quan An Giang) để điều tra vụ án khác và vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố với 40 bị cáo còn lại. Trong quá trình xử sơ thẩm, đại diện luật sư bào chữa cho các công chức hải quan đưa ra nhiều bằng chứng về việc điều tra viên (ĐTV) “mớm cung, ép cung” các bị cáo. Cụ thể, 223 bản cung có dấu hiệu sai phạm tố tụng như việc ĐTV, kiểm sát viên (KSV) có tên nhưng không ký bản cung, có 37 bản cung có tên ĐTV Đinh Văn Toàn nhưng không có ký tên, 9 bản cung có tên KSV Đoàn Thanh Khiết nhưng không có ký tên, 12 bản cung có tên ĐTV Lê Trung Luân nhưng không có ký tên và 22 bản cung có tên các ĐTV khác, không thấy các ĐTV này ký tên, ĐTV đã chép, dán từ bản cung của bị cán này sang bản cung của bị can khác. Thậm chí, trong vòng 30 phút, ĐTV có thể lấy hai tờ khai của bị cáo tại An Giang và TP.HCM.