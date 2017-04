Xu thế dịch vụ ngân hàng trực tuyến bùng nổ

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các dịch vụ điện tử và dịch vụ Ngân hàng hiện đại sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai. Thống kê đến năm 2015, số lượng người dùng Mobile Banking đã vượt mốc 1,8 tỉ trên toàn cầu, hơn cả người dùng PC. Đồng thời, có tới 34% các giao dịch bán lẻ trên toàn cầu được thực hiện từ điện thoại di động, trong đó, một số thị trường như Nhật, Hàn Quốc, Anh con số này hơn 45%.

Riêng thị trường Việt Nam, với dân số 92 triệu người có đến 55% người sử dụng smartphone và truy cập mạng bình quân 2 giờ mỗi ngày. Mua sắm trực tuyến chiếm tỉ lệ 58%. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường thẻ ngân hàng cũng cho thấy xu hướng tiêu dùng không bằng tiền mặt, góp phần phát triển các dịch vụ thanh toán trên di động. Đến nay, có khoảng 45 ngân hàng cung cấp dịch vụ SMS banking, Internet Banking và 32 ngân hàng phát triển ứng dụng Mobile Banking. Theo báo cáo Mobile Banking năm 2015 của KPMG, kênh mobile giúp tiết kiệm đến 43 lần so với một chi nhánh, 13 lần so với call center, 13 lần so với ATM và hai lần so với kênh online (tức Internet Banking). Hơn nữa, các thiết bị di động này cũng là vật sở hữu của từng cá nhân.

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, mang lại tiện ích lớn và nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán, giao dịch mà không phải sử dụng tiền mặt. SeABank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai Dịch vụ Ngân hàng điện tử trực tuyến – SeANet từ năm 2008, cho phép khách truy cập và thực hiện các giao dịch thông qua trình duyệt web trên máy tính tại địa chỉ www.seanet.vn với độ bảo mật cao cùng khả năng xử lý trực tuyến tức thì, mang đến các dịch vụ ngân hàng nhanh chóng và an toàn cho các khách hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn triển khai thành công SeAMobile - dịch vụ Ngân hàng điện tử trên điện thoại di động và ứng dụng trên điện thoại di động SeAMobile App giúp khách hàng có thể dễ dàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại có kết nối mạng. Các dịch vụ ngân hàng điện tử của SeABank đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch của khách hàng như quản lý/sao kê tài khoản thanh toán và thẻ tín dụng, truy vấn số dư, chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, thanh toán hoá đơn, nạp tiền điện thoại… Không chỉ có vậy, với tính năng giao dịch trực tuyến theo thời gian thực đã giúp các giao dịch ngân hàng của họ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, khách hàng có thể giao dịch 24/24h trong ngày.

Đặc biệt, nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng SeABank đã triển khai thành công sản phẩm huy động tiết kiệm thông qua Internet: SeASave Online với nhiều tiện ích và hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Thông qua các dịch vụ SeANet, SeAMobile, SeAMobile App, khách hàng có thể gửi tiết kiệm SeASave Online với tiện ích như chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm thông qua Internet, truy vấn thông tin về các tài khoản tiết kiệm online, các khoản tiết kiệm mở tại quầy; rút lãi từ tài khoản tiết kiệm online đã nhập lãi vào gốc; tất toán trước hạn, đúng hạn các tài khoản tiết kiệm thông qua dịch vụ tiết kiệm online này….

Bên cạnh việc đầu tư phát triển nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại thì bảo mật thông tin luôn là một trong những yêu cầu tối quan trọng đối với hoạt động ngân hàng và được SeABank đặc biệt chú trọng đầu tư. SeABank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng chỉ PCI DSS phiên bản mới nhất 3.2 về an toàn bảo mật cho hệ thống thẻ thanh toán. Bên cạnh đó, chủ thẻ SeABank Visa được sử dụng dịch vụ bảo mật 3D Secure hoàn toàn miễn phí thông qua số điện thoại, email khách hàng đã đăng ký với SeABank. Đây là giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho các giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecommerce/ online payment) tại các website thương mại điện tử có áp dụng chương trình Verified by Visa (VbV).

Sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ ngân hàng điện tử của SeABank đã mang lại cho khách hàng nhiều tính năng và tiện ích vượt trội, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức hơn rất nhiều so với hình thức giao dịch truyền thống. Chính vì vậy, SeABank đã được tổ chức quốc tế Global Business Outlook (Vương quốc Anh) bình chọn và trao tặng danh hiệu “Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Internet Bank Vietnam 2016) – giải thưởng ghi nhận sự phát triển, sáng tạo và cập nhật xu thế hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Giải thưởng quốc tế “Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất Việt Nam 2016” được trao tặng trong thời điểm SeABank đang chuẩn bị kỷ niệm 23 năm thành lập (3/1994 - 3/2017), sự kiện này ghi dấu sự phát triển không ngừng của SeABank với các sản phẩm dịch vụ đa dạng, hiện đại và tiện ích nhất cho khách hàng. Giải thưởng này sẽ là động lực rất lớn để SeABank tiếp tục vươn cao, vươn xa và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng.

Hà Trang