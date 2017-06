Xuất hiện luật sư thứ hai nhận bào chữa cho bị can Duy Phong

Trước đó (ngày 26/6/2017), luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng luật sư Phạm Sơn - Đoàn luật sư TP.Hà Nội đã làm đầy đủ thủ tục tố tụng hình sự cần thiết để tham gia bào chữa cho bị can Lê Duy Phong (SN 1985, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) bị cơ quan CSĐT - Công an TP.Yên Bái khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản theo điều 280 BLHS.

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm đã xác nhận có thông tin cơ quan điều tra "từ chối cấp giấy" cho luật sư với PV báo Người Đưa Tin. Ông Kiệm cho biết, sáng ngày 29/6, Công an TP.Yên Bái mời ông lên để thông báo việc bị can Duy Phong có đơn từ chối luật sư.

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm- Văn phòng luật sư Phạm Sơn, Đoàn luật sư TP.Hà Nội.

Nội dung của thông báo gửi luật sư Kiệm có nội dung: “Sau khi xem xét văn bản đề nghị ngày 26/6/2017của ông Nguyễn Văn Kiệm là luật sư Văn phòng luật sư Phạm Sơn - Đoàn luật sư TP.Hà Nội về việc nhận bào chữa cho ông Lê Duy Phong (SN 1985, thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Cơ quan CSĐT - Công an TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái không cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Kiệm với lý do như sau: Ngày 28/6/2017, cơ quan CSĐT- Công an TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã thông báo cho bị can Lê Duy Phong về việc luật sư Nguyễn Văn Kiệm nhận bào chữa cho bị can Phong. Bị can Phong thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và đã có đơn từ chối luật sư. Cơ quan CSĐT- Công an TP.Yên Bái thông báo cho ông Nguyễn Văn Kiệm biết”.

Thông báo của cơ quan CSĐT- Công an TP Yên Bái.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Văn Kiệm cho hay: “Đây là thủ tục hết sức bình thường trong hoạt động tố tụng hình sự. Tôi đã tham gia rất nhiều vụ án hình sự. Nhiều người bị bắt như Phong, ban đầu từ chối luật sư, nhưng sau lại mời lại”.

Theo lời luật sư Nguyễn Văn Kiệm, ông và Duy Phong có quen biết nhau từ trước. Do vậy, khi Duy Phong bị bắt, gia đình Phong đã chủ động liên hệ, mời luật sư Kiệm bào chữa cho người thân của mình.

Khi làm việc với Công an TP.Yên Bái, luật sư Kiệm được tận mắt đọc đơn từ chối luật sư của bị can Duy Phong. Theo đó, Duy Phong cảm ơn sự quan tâm của luật sư Kiệm với mình. Quá trình hoạt động nghề nghiệp, Phong có hiểu biết pháp luật, tự thấy trong giai đoạn này có thể một mình tự xử lý được, chưa cần đến sự giúp đỡ của luật sư.

“Bước đầu của giai đoạn tố tụng này, Duy Phong tự cảm thấy chưa cần thiết mời luật sư bào chữa”. Luật sư Nguyễn Văn Kiệm nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, PV báo Người Đưa Tin trao đổi với một luật sư (xin được giấu tên) cũng được gia đình bị can Lê Duy Phong mời làm người bào chữa cho Phong. Vị luật sư này cho biết, nhiều anh em, bạn bè và người thân lo lắng cho Duy Phong. Hiện luật sư này đã gửi giấy tờ thủ tục theo đúng Bộ luật Tố tụng hình sự đến cơ quan CSĐT - Công an TP.Yên Bái, nhưng chưa có hồi âm.

Thiên Long