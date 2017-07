Yamaha YZF-R3 2017 bị triệu hồi vì lý do 'ngớ ngẩn'

Theo Motorcycle.com, triệu hồi các mẫu xe luôn là một điều gì đó không may mắn nhưng là một phần cần thiết trong ngành công nghiệp sản xuất xe. Hầu hết các nhà sản xuất phải phát lệnh triệu hồi thường là để sửa chữa các vấn đề có thể gây ra các đe dọa tới sự an toàn của người lái xe. Thế nhưng đôi khi các nhà sản xuất cũng thực hiện triệu hồi vì những lý do rất “ngớ ngẩn”.

Yamaha YZF-R3 2017 bất ngờ dính án triệu hồi vì lý do "ngớ ngẫn".

Theo Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ, Yamaha đang triệu hồi 40 chiếc YZF-R3 2017 ở Mỹ vì lý do dán nhãn chứng chỉ của Canada chứ không phải của Mỹ. Điều ngạc nhiên ở chỗ, cùng thời gian cơ quan phụ trách giao thông của Canada cũng cho biết 40 chiếc R3 ở Canada cũng bị triệu hồi lý do vì gắn nhãn chứng nhận của Mỹ.

Trong khi nhãn chứng nhận của xe có thể tạo ra sự khác biệt chính thức về mã tem trên khung xe. Điều này có thể khiến chủ sở hữu “đau đầu” khi xuống đường, và cả trong việc nhận bảo hiểm cũng như khi bán lại xe.

May mắn rằng, sửa lỗi này cũng đơn giản. Các đại lý chỉ cần loại bỏ nhãn không đúng và thay thế bằng nhãn đúng vào là xong.

Theo Dân Việt