Yên Bái: Ngập úng trên Quốc lộ 32 do mưa lớn gây sạt lở đất

Do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió ở mực 1.500m nên từ đầu tháng 7 đến nay, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Tình trạng mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó, huyện Mù Cang Chải là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất.

Ngày 3/7, mưa lũ làm một người chết và một người bị thương; 42 nhà dân ở các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Mồ Dề, Kim Nọi và thị trấn Mù Cang Chải cùng nhiều hoa màu khác của nhân dân bị hư hỏng.

Mưa lớn gây sạt lở đất, ngập úng trên Quốc lộ 32. (Ảnh minh họa)

Nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn huyện Mù Cang Chải cũng bị sạt lở, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Tại Km305+980, tuyến Quốc lộ 32, do lượng nước lũ lớn nên hồ thủy điện Khao Mang dâng lên, gây ngập khoảng hơn 100m đường, sâu hơn 1m.

Ngay sau khi sự cố sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương phải dùng xuồng đưa người dân qua đoạn bị ngập, nhà của các hộ dân gần khu vực này có nguy cơ ngập úng nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra.

Được biết, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã trực tiếp xuống cơ sở thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí cho gia đình có người bị nạn; đồng thời yêu cầu ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân không đi làm tại những nơi có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở đất, đá và lũ ống, lũ quét, không vớt củi trong khi lũ đang lên cao… để đảm bảo an toàn tính mạng.

Đức Cường