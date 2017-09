Yêu cầu báo cáo vụ nhiều cán bộ vắng mặt tại trụ sở

Ngày 14/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: “Chiều qua (13/9), UBND huyện An Lão đã có văn bản gửi UBND thị trấn An Lão, yêu cầu đơn vị này phải báo cáo, giải trình về việc hàng loạt lãnh đạo, cán bộ vắng mặt tại trụ sở”.

Nhiều lãnh đạo, cán bộ UBND thị trấn An Lão vắng mặt khi kiểm tra công vụ đột xuất

Cũng theo ông Thông, dựa trên báo cáo giải trình của UBND thị trấn An Lão, UBND huyện mới có cơ sở để xử lý, kỷ luật những lãnh đạo, cán bộ vắng mặt tại trụ sở thời điểm Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công vụ đột xuất.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào chiều ngày 12/9, ông Phạm Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã kiểm tra đột xuất công tác thực thi công vụ hành chính tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn An Lão, huyện An Lão.

Tại thời điểm kiểm tra lúc 13h35, chỉ có duy nhất một Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Lão có mặt tại trụ sở. Các phòng, ban, bộ phận “một cửa” đều khóa trái. Đến 13h42, có 3 cán bộ công chức đến trụ sở làm việc, không đeo thẻ công chức.

Ông Phạm Văn Hà đã nghiêm khắc phê bình thái độ thiếu nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của lãnh đạo, cán bộ, công chức Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn An Lão.

Đồng thời ông Hà yêu cầu huyện An Lão nghiêm túc kiểm điểm, rà soát và báo cáo lãnh đạo UBND thành phố lý do lãnh đạo, cán bộ thị trấn An Lão không có mặt tại trụ sở làm việc đầu giờ chiều ngày 12/9.

Minh Sơn