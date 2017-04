Nếu như trước đây, Fortuner thiếu những trang thiết bị, tiện nghi và an toàn phổ biến hiện nay như: Hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống khởi hành ngang dốc, thiết kế trọng tâm xe cao dẫn tới rất nhiều vụ tai nạn liên quan tới dòng xe này. Tuy nhiên, mẫu xe Fortuner 2017 đã được hãng xe Nhật Bản nhanh chóng bổ sung những “khiếm khuyết” đặc biệt là hệ thống cân bằng điện tử chống lật.

Với Toyota Fortuner 2017 phiên bản G còn được trang bị khối động cơ dầu diesel thế hệ mới có dung tích 2.4L, công suất cực đại 110 kW và mô-men xoắn cực đại 400 Nm giúp xe vận hành mượt mà và mạnh mẽ hơn. Đồng thời khả năng cách âm của xe tốt hơn so với thế hệ cũ cùng khả năng sang số mượt mà hơn.

Nhờ vào hệ thống cân bằng điện tử theo xe, khi vào cua mang lại cảm giác yên tâm hơn rất nhiều so với thế hệ cũ (do không được trang bị tính năng này), đồng thời xe bớt chòng chành và rung lắc hơn. Sức hút của Fortuner 2017 đối với người dùng còn nằm ở mức giá cạnh tranh hấp dẫn thấp hơn so với hai đối thủ cùng phân khúc là Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport.

Tuy nhiên, biệt danh “vua lật” của Toyota Fortuner liệu có được xóa bỏ hay không vẫn cần người dùng kiểm chứng trong thời gian tới với hệ thống an toàn mới trên xe.