Sự hủy diệt của ‘Mẹ của các loại bom’ Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

Tối ngày 13/4, quân đội Mỹ đã thả một quả bom khổng lồ xuống Afghanistan nhằm phá hang động, cũng như đường hầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quận Achin, tỉnh Nangarhar.

"Chân dung" quả bom được mệnh danh là "Mẹ của các loại bom". (Ảnh: Global Security)

Vị trí khu vực Mỹ thả bom xuống tại Afghanistan. (Ảnh: NY Times)

Loại bom được Mỹ sử dụng là GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, hay còn có tên thông dụng là “Mẹ của các loại bom” (Mother Of All Bombs). Đây là loại bom thông thường (hay còn gọi là bom phi hạt nhân) được thiết kế và trang bị riêng cho quân đội Mỹ. Vào thời điểm nó được đưa vào sử dụng, MOAB là loại vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới. Nó được thiết kế để thả từ máy bay vận tải C-130.

Quá trình phát triển MOAB cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ áp dụng cánh đuôi kiểu mắt lưới cho vũ khí hàng không của mình. Quả bom này có chiều dài 9,7m, đường kích 102,9cm, nặng khoảng 10,3 tấn. MOAB được coi là quả bom thông minh bởi nó mang trên mình một hệ thống dẫn đường GPS tân tiến bằng vệ tinh. Do được dẫn đường, nó có thể đổi hướng đi và tìm chính xác đến mục tiêu.

"Mẹ của các loại bom" có độ sát thương rất cao. (Ảnh: AP)

Quả bom này được thiết kế để phát nổ khi cách mặt đất khoảng 1-3 mét, tạo ra sức sát thương cao hơn so với quá trình nổ khi tiếp xúc mặt đất.

Nó tạo ra một làn sóng tàn phá khủng khiếp và đốt cháy rụi mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Bom MOAB có thể san bằng những cánh rừng lớn, tiêu diệt lượng lớn quân địch, phá hủy các cấu trúc kiên cố và đánh sập những hang động. Nhìn chung, nó có tàn phá khủng khiếp, vì vậy MOAB được Mỹ lựa chọn để tấn công vào các hệ thống hang động nơi IS đang ẩn náu.

Sở dĩ MOAB có sức công phá mạnh mẽ như vậy, một phần nhờ hỗn hợp chất nổ được sử dụng, đó là Tritonal gồm 80% thuốc nổ TNT và 20% bột nhôm. Bột nhôm chính là chất giúp tăng sức mạnh của quả bom, gia tăng áp lực mà bom gây ra khi nổ, khiến nó mạnh hơn 18%.

Bom GBU-43/B được phát triển từ dự án công nghệ của bộ phận nghiên cứu thuộc Không quân Mỹ từ năm 2002. MOAB là hậu duệ của bom BLU-82, đã từng trải qua 5 lần thử nghiệm thành công tại một căn cứ không quân ở bang Florida, Mỹ.

Về sau, Nga cũng chế tạo và thử nghiệm một loại bom mang tên “Cha của các loại bom” (Father of All Bombs) và công bố nó mạnh gấp 4 lần so với MOAB của Mỹ.

Xem thêm: Nhật Bản cùng Mỹ đưa tàu chiến tới gần Triều Tiên: Mang xăng dập lửa

Danh Tuyên