Xử lý hàng nghìn xe vi phạm do người dân “bỏ của chạy lấy người”

3 tháng tiến hành thanh lý một lần Đại úy Hà Tiến Dũng, Đội trưởng đội CSGT, Công an TP.Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, công an TP thực hiện việc thanh lý xe quá hạn do người vi phạm không đến lấy theo quy định. Các phương tiện bị tạm giữ của CSGT, CSTT, của cơ quan điều tra sẽ được tập hợp, khoảng 3 đến 4 tháng sẽ tiến hành thanh lý một lần. “Địa bàn TP.Việt Trì cũng không quá rộng, mỗi năm công an TP tiến hành thanh lý khoảng vài trăm xe theo đúng quy định của pháp luật”, Đại úy Dũng thông tin thêm.