Cán bộ 'mượn' 4 tỷ tiền thi hành án tiêu xài

Theo cáo trạng của VKSND huyện L., tỉnh Đ., tháng 11/2007, Nguyễn Văn Tin (51 tuổi, nguyên Chi cục phó chi cục Thi hành án dân sự huyện L., viết tắt là THADS) được phân công giải quyết 14 quyết định thi hành án đối với vụ án của công ty chế biến gỗ T.. Sau khi bán đấu giá tài sản của công ty được 6,6 tỷ đồng, số tiền trên được chuyển vào tài khoản của chi cục THADS huyện L. để thực hiện việc thi hành án.

Tin lập phiếu chi cho 14 đương sự liên quan với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng, 2,3 tỷ đồng còn lại, Tin và Trương Thị Dung (35 tuổi, nguyên kế toán trưởng) không đưa vào sổ sách thu chi. Được sự đồng ý của ông Võ Trung (nguyên Chi cục trưởng), Tin đã “mượn” số tiền này để tiêu xài.

Đến tháng 10/2008, đương sự yêu cầu được nhận tiền thi hành án, Tin yêu cầu ông Trung cho sử dụng số tiền 3,2 tỷ đồng của một bị đơn khác là bà L.T.A. (tự nguyện nộp tiền thi hành án cho chi cục THADS huyện L.) và được ông Trung đồng ý.

Tháng 10/2012, TAND tỉnh Đ. có công văn yêu cầu chi cục THADS huyện L. báo cáo việc quản lý số tiền bà A. đã nộp để thi hành án. Do Tin đã rút số tiền này lấp vào khoản “mượn” trong vụ thi hành án trước đó nên ông Trung nhờ người lập báo cáo tiền lãi khống để đối phó.

Theo đó, ông Trung chỉ đạo lập ra bảng tính “ảo” báo cáo cho TAND Đ.. Từ báo cáo này, TAND tỉnh ra quyết định cho nguyên đơn trong vụ án của bà A. được nhận hơn 3,5 tỷ đồng tại chi cục THADS huyện L.. Không có tiền trả, Tin chỉ đạo Dung gom tiền từ nhiều vụ thi hành án khác để trả cho bà A..

Cũng trong thời gian này, Tin được giao thụ lý vụ thi hành án của công ty H. với số tiền bán đấu giá tài sản hơn 6,9 tỷ đồng. Số tiền phải thi hành án chỉ hơn 1,6 tỷ đồng, còn 5,2 tỷ đồng, Tin bàn với Dung và ông Trung rút tiền mặt để tiêu xài. Khi công ty yêu cầu nhận lại số tiền này, các bị can chỉ trả được hơn 4,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2007-2012, các bị can đã mở 4 tài khoản ở 4 ngân hàng (ông Trung đứng tên 3 tài khoản, Tin đứng tên 1 tài khoản) để tiếp nhận và lấy tiền lãi từ số tiền mà người dân nộp cho chi cục THADS huyện L. để thi hành án (theo quy định phải nộp vào tài khoản chính của chi cục THADS mở ở ngân hàng Nhà nước).

Kết quả điều tra cho thấy các bị can đã chiếm đoạt trong các vụ thi hành án gần 4 tỷ đồng. Trong đó, Tin chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Là kế toán trưởng nhưng Dung không tuân thủ nguyên tắc tài chính mà mở tài khoản riêng để thu tiền lãi, giúp sức cho Tin và ông Trung chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Do ông Trung đã chết nên VKS chỉ truy tố 2 bị can Tin và Dung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngày 29/5, TAND huyện L. đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo trên. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Thủy. Đại diện VKS tham gia phiên tòa là ông Trần Hùng. Luật sư Hoàng Minh, đoàn luật sư tỉnh Đ., bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tin. Bị cáo Dung không mời luật sư bào chữa.

Vì 'mượn' tiền thi hành án vào việc riêng, Phó chi cục trưởng thi hành án đã nhúng chàm.

VKS: Các bị cáo không chỉ phạm pháp mà còn làm mất uy tín của đơn vị

Là cán bộ của cơ quan thi hành án, hơn ai hết, các bị cáo hiểu rõ quy định của pháp luật nhưng lại cố tình phạm luật. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thông đồng với nhau “mượn” tiền thi hành án để tiêu xài cá nhân và mua đất rồi không có khả năng chi trả. Ngoài ra, trong nhiều năm liền, từ năm 2007-2012, bị cáo Tin và ông Trung còn cố ý mở 4 tài khoản ở 4 ngân hàng để tiếp nhận và lấy tiền lãi từ số tiền mà người dân nộp cho chi cục THADS huyện L. để thi hành án trong khi đó, theo quy định phải nộp vào tài khoản chính của chi cục THADS mở ở ngân hàng Nhà nước nhằm trục lợi cá nhân. Trong tất cả những việc này đều có sự giúp sức tích cực của bị cáo Dung.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Lời khai này cũng phù hợp với những chứng cứ của cơ quan điều tra. Do vậy, VKS nhận thấy có đủ cơ sở để truy tố các bị cáo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo khoản 3, Điều 281, BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Vì số tiền mà các bị cáo gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước là rất lớn nên VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tin 15 năm tù; xử phạt bị cáo Trương Thị Dung 10 năm tù.

Bị cáo Tin: Bí quá nên làm liều

Bị cáo không có ý kiến gì về cáo trạng cũng như mức án mà đại diện VKS vừa đề nghị với mình. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và rất lấy xấu hổ vì đã làm liên lụy tới những đồng nghiệp khác như anh Trung, chị Dung… Nếu như khi kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, bị cáo sớm biết dừng lại, không quá ham “gỡ gạc” lại chút vốn liếng bằng cách “mượn” tiền thi hành án để mua đất thì bị cáo đã không phải hầu tòa như ngày hôm nay. Trong vụ án này, bị cáo là người chủ mưu, anh Trung, chị Dung chỉ giúp bị cáo vì thương bị cáo khó khăn. Do vậy, bị cáo đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Dung.

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Không thể đổ hết trách nhiệm cho thân chủ của tôi!

Trong phiên tòa này, mọi người đã nghe thân chủ của tôi và bị cáo Dung khai nhận lại toàn bộ quá trình phạm tội. Tuy thân chủ tôi nhận hết trách nhiệm về mình và ông Trung hiện đã qua đời nhưng tôi nghĩ, lỗi của ai đến đâu thì xử lý đến đó. Bị cáo chỉ là cấp phó, nếu cấp trên không đồng ý và không giúp đỡ, bị cáo không thể hoàn tất hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, bị cáo cũng không “ăn” cả số tiền thi hành án. Do đó, tôi cho rằng thân chủ của tôi chỉ phải chịu trách nhiệm về số tiền mình đã chiếm đoạt.

Thưa quý tòa, thân chủ của tôi là người có tội. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, ông ấy đã thành khẩn khai nhận, giúp cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án. Anh trai bị cáo là liệt sỹ, bị cáo phạm tội lần đầu nên tôi đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với thân chủ của tôi.

Bị cáo Dung: Tôi chỉ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tuy tôi là kế toán trưởng thật nhưng trong cơ quan, tôi chỉ là cấp dưới, còn anh Tin, anh Trung là cấp trên. Do đó, các anh ấy chỉ đạo thế nào thì tôi làm như thế đó. Nếu tôi tố cáo hành vi của các anh ấy, thì liệu tôi còn giữ được chiếc ghế kế toán trưởng nữa hay không?

Thưa quý tòa, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có chồng, có con nhỏ cần phải chăm sóc nuôi dưỡng. Khi có cơ hội kiếm tiền mà không phải lao tâm khổ tứ, tôi cũng ham. Dù biết rằng làm như vậy là vi phạm pháp luật nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là các anh ấy là lãnh đạo thì sẽ có cách để giải quyết mọi việc êm xuôi. Tôi không ngờ việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên lại khiến mình rơi vào vòng lao lý. Tôi chỉ mong HĐXX xem xét cho động cơ, hoàn cảnh phạm tội của tôi trước khi quyết định hình phạt.

HĐXX: Phạt nghiêm để làm gương

Sau khi nghe đại diện VKS luận tội, các bị cáo, luật sư bào chữa khai nhận và tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận thấy cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Tin và Trương Thị Dung theo khoản 3, Điều 281, BLHS là có cơ sở.

Với chức trách của mình, các bị cáo hiểu rõ hơn ai hết số tiền các đương sự nộp cho cơ quan thi hành án là để thi hành bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng lại cố tình lấy ra tiêu xài cá nhân. Hành vi này không chỉ thể hiện sự tùy tiện, xem thường pháp luật mà còn gây mất uy tín cho cơ quan thi hành án. Sau khi chiếm đoạt tiền, các bị cáo cũng không bồi thường, khắc phục. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước mà còn gây thiệt hại cho các đương sự được thi hành án.

Về nhân thân, anh trai bị cáo Tin là liệt sỹ, bị cáo lại phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối hận. Do vậy, HĐXX quyết định căn cứ vào khoản 2, Điều 46; khoản 3, Điều 281, BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tin 12 năm tù giam; Buộc bị cáo Tin phải nộp lại 3,7 tỷ đồng đã chiếm đoạt; Xử phạt bị cáo Trương Thị Dung 10 năm tù giam.

Các bị cáo và những người liên quan có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tòa tuyên án.

Ánh Dương