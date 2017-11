10 ngày truy bắt đối tượng trốn nã nguy hiểm giữa rừng già

Tờ Công an Nhân dân đưa tin, tối 28/11, lực lượng Công an đồn Tà Rụt và Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã vây bắt đối tượng truy nã Hoàng Văn Cường, còn gọi Hoàng Văn Hướng (31 tuổi), quê quán xóm 3, thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; trú thôn Tân Đi 3, xã A Vao, huyện Đakrông tại một vùng rừng núi hiểm trở trên địa bàn A Vao.

Đối tượng Cường (Ảnh: báo Công an Nhân dân).

Đối tượng Cường bị khởi tố, bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 18/11, Cường đã trốn khỏi nhà tạm giữ nói trên và di chuyển đến vùng rừng núi A Vao để lẩn trốn. Lực lượng Công an huyện Đakrông và đồn Công an Tà Rụt đã triển khai lực lượng truy bắt.

Qua 10 ngày theo dõi và truy bắt, đến chiều tối 28/11, các lực lượng phát hiện Cường ở một vùng rừng núi hiểm trở thuộc thôn Tân Đi 3 nên ngay lập tức triển khai bắt giữ.

Được biết, Cường quê Hà Tĩnh nhưng theo đám dân đào đãi vàng trái phép vào A Vao rồi lấy vợ và sinh sống tại đây từ nhiều năm qua. Năm 2017, Cường đã trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn huyện nên bị công an bắt giữ và khởi tố điều tra.

Bích Ngọc (Tổng hợp)