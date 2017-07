15 gia đình may mắn chuẩn bị hành trình Vinamilk Organic Farm Tour

Bắt đầu mở đăng ký cho các gia đình từ giữa tháng 3/2017, ngay sau Lễ khánh thành trang trại bò sữa organic chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam, Vinamilk Organic Farm Tour đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng & háo hức đăng ký tham gia của các gia đình ưa chuộng lối sống tự nhiên, thuần khiết và tò mò muốn tận mắt chứng kiến quy trình chăn nuôi bò sữa để cho ra đời dòng sữa organic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên “made in Việt Nam”.

Hành trình Vinamilk Organic Farm Tour hứa hẹn là một trải nghiệm “có 1 không hai” cho các gia đình tham gia với rất nhiều hoạt động hấp dẫn: Các ông bố, bà mẹ sẽ có cơ hội cùng con yêu tận hưởng không gian trang trại trong lành và tìm hiểu xem nguồn gốc của sữa tươi organic gia đình mình uống hàng ngày. Còn các bé sẽ được tận tay chạm vào những bé bê organic khỏe mạnh, hiếu động, được cùng đặt tên cho những cô bê con vừa đầy 1 tháng tuổi nhé, hay cùng chung tay trang trí bánh cỏ sinh nhật tặng một bạn bò,… Chưa hết, khoảnh khắc cả gia đình chung tay vào bếp chế biến những món ăn đúng “chuẩn Organic” hay cùng tham gia cuộc thi pha chế “Organic Cocktail” hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thật gần gũi, thú vị. Không gian sống xanh tại trang trại sẽ còn thêm sinh động hơn với những âm thanh mộc mạc, những bài hát đồng quê nhẹ nhàng để các gia đình cùng nhau hát vang những bài ca dễ thương, say sưa tận hưởng không gian thiên nhiên thuần khiết. Đặc biệt, chuyến trải nghiệm còn có sự góp mặt của các gia đình đang được mến mộ: Gia đình ca sĩ Hoàng Bách và diễn viên hài Xuân Bắc với bé Tê Giác và Bi Béo, 2 em bé được yêu thích từ chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”; gia đình beauty blogger Hannah Nguyễn, nữ giám đốc nổi tiếng xinh đẹp, thành đạt với lối sống hiện đại, đầy cảm hứng và cậu con trai đáng yêu tên Minh.

Trải qua gần một tháng mở đăng ký tại website của chương trình, Vinamilk Organic Farm Tour đã thu hút hàng ngàn lượt đăng ký từ các gia đình. Và giờ đây, danh sách 15 gia đình may mắn nhất đã lộ diện:

Chị Thanh Trang (Hồ Chí Minh), một trong 15 gia đình may mắn sở hữu tấm vé đến với Vinamilk Organic Farm Tour háo hức chia sẻ: “Cả nhà mình ai cũng yêu lối sống organic, gần gũi với thiên nhiên, nhất là bé con thì vô cùng hiếu động & tò mò khám phá cuộc sống xung quanh. Tuy nhiên, do sống ở thành phố nên những cơ hội để cả gia đình được hòa mình với thiên nhiên cũng không nhiều. Do đó, khi xem được thông tin Vinamilk tổ chức Organic Farm Tour cho các gia đình là mình đăng ký ngay và cùng ông xã hồi hộp chờ kết quả. Bây giờ, cả gia đình mình đang rất háo hức, và đã sẵn sàng đến với Vinamilk Organic Farm Tour để vừa được trải nghiệm không gian trong lành và thuần khiết, vừa được khám phá trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu với các hoạt động sôi nổi, đúng là không còn gì bằng!”

Bé Dũng, con anh Duy Phương thì nhảy cẫng lên vui sướng: “Con sắp được gặp em bé bò sữa và các cô bò sữa rồi nè! Mẹ con nói đó là những cô bò hạnh phúc nhất vì được sống trong một môi trường trong lành thuần khiết, được nghe nhạc, matxa, tắm nắng, ăn cỏ tươi ngon mỗi ngày nữa. Hèn chi, sữa tươi organic mà con uống mỗi ngày ngon ơi là ngon, thơm ơi là thơm,!”

Sản phẩm 100% Sữa tươi Organic của Vinamilk được nhiều gia đình tin dùng vì hương vị thơm ngon, tự nhiên và tốt cho sức khoẻ.

Chỉ còn vài ngày nữa, các gia đình trúng giải sẽ được hoà mình vào thiên nhiên trong lành, thuần khiết và mát mẻ của trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt. Vừa được thoải mái thư giãn tránh xa những ồn ào khói bụi của cuộc sống thường nhật, vừa được trải nghiệm và khám phá nơi làm ra những ly sữa sạch chuẩn organic châu Âu đầu tiên của Việt Nam.

Những ai chưa may mắn được tham quan trang trại lần này vẫn có thể theo dõi chuyến hành trình được livestream qua fanpage Vinamilk - Bí quyết ngon khỏe cùng thiên nhiên vào ngày 15/4/2017 để trải nghiệm, tương tác với những hoạt động thú vị cùng các gia đình.

PV