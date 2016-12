72 năm Ngày thành lập QĐND VN: 'Cảm ơn các con, cảm ơn quân đội!'

Do ngôi nhà nằm sâu trong xóm nên ca nô không thể đến gần. Không một phút đắn đo, trung úy Việt nhanh chóng lao ra dòng nước xiết, bơi ngược dòng đưa cụ ông lên ca nô. Lên đến nơi, cụ ông vừa run vừa nói: “Cảm ơn các con, cảm ơn quân đội!”.

Trung uý Đặng Nam Việt cùng đồng đội giúp dân vùng lũ Bình Định.

Đó là hình ảnh đẹp trong những ngày qua tại vùng lũ Nam Trung bộ khi các anh bộ đội Cụ Hồ đang ngày đêm gồng mình chống chọi với lũ dữ giúp bà con nhân dân. Do mưa lớn kéo dài diễn ra trên diện rộng, cùng với các hồ chứa đồng loạt xả nước nên tại địa bàn thị xã An Nhơn (Bình Định) xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Trung úy Đặng Nam Việt, nhân viên lái xe thuộc Tiểu đoàn pháo phòng không 3 đã không ngại gian nguy lao vào dòng nước xiết, trực tiếp đưa hàng trăm người gồm cụ già và trẻ em đến nơi an toàn.

Trung úy Đặng Nam Việt sinh ra và lớn lên tại xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)- nơi thường xuyên hứng chịu những đợt mưa lũ nên anh luôn thấu hiểu nỗi vất vả của người dân. 7 giờ sáng ngày 16/12, tình hình nước lũ diễn biến rất phức tạp. Nhiều khu vực tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn trong thời gian ngắn bị cô lập. Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, anh Việt nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Vừa ra đến khu vực Nghiễm Hòa thuộc phường Nhơn Hòa, đập vào mắt anh là hàng trăm nóc nhà bị nhấn chìm trong lũ dữ. Phát hiện một cụ ông trong ngôi nhà nước ngập gần tới nóc, anh Đặng Nam Việt cùng đồng đội nhanh chóng tiếp cận, đưa cụ ông lên ca nô chở đến nơi an toàn.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, nước ngày càng dâng cao, khuôn mặt của các anh ai cũng xanh nhợt vì đói và lạnh nhưng mệnh lệnh từ trái tim không cho phép các anh ngừng nghỉ. Dưới sự điều khiển của trung úy Việt, chiếc ca nô gồng mình trên từng luồng nước, luồn lách qua những địa hình khó khăn để tiếp cận, giúp đỡ nhân dân. Đến 13h25 phút cùng ngày, tất cả những người dân bị nguy hiểm tại khu vực Nghiễm Hòa đều được đưa đến nơi an toàn. Khi ca nô vừa cập bến, chưa kịp ăn uống, các anh nhận được yêu cầu giúp đỡ từ khu vực Long Quang thuộc phường Nhơn Hòa. Không mảy may suy nghĩ, các anh lại nổ máy lên đường. Cũng như lần trước, trung úy Đặng Nam Việt như con thoi, chạy đua với thời gian, liên tục hụp lặn trong dòng nước đục ngầu để cứu những người dân đang gặp nguy khốn giữa dòng nước lũ.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn Phòng không 573 đã triển khai 110 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, đưa 350 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Đại tá Trần Quốc Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn PK573, trong hai ngày 16 & 17/12, tổ lái do trung úy Đặng Nam Việt chỉ huy đã tiếp cận và đưa hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, tiếp tế hàng trăm thùng mì tôm, nước uống đến đồng bào bị cô lập. Cá nhân trung úy Việt là tấm gương sáng trong công tác cứu hộ, cứu nạn của Lữ đoàn. Trung úy Đặng Nam Việt là quân nhân có nhiều thành tích trong học tập và công tác, liên tục nhận được giấy khen, bằng khen. Riêng năm 2016, trung úy Việt được Hội đồng thi đua khen thưởng Lữ đoàn tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Theo Tiền Phong