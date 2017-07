8 giờ truy bắt sát thủ áo đen trong vụ giết người tại Bắc Ninh

Theo đó, vụ án xảy ra vào khoảng 13h30p, ngày 15/7, khi ông Trần Công H. (SN 1959, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị một đối tượng mặc quần áo đen, đầu đội mũ lưỡi trai, xông vào nhà dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, ông H. đã được người dân đưa đến bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra. Xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, dễ gây hoang mang trong dư luận, Công an tỉnh Bắc Ninh quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được nghi phạm gây án là Trần Đức Tuấn (SN 1985, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn về hành vi giết người.

Gây án xong, Trần Đức Tuấn đã nhanh chóng tẩu thoát và bỏ trốn lên tỉnh Lào Cai. Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi xác định được nghi phạm đang trốn tại TP.Lào Cai, đến 21h cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cao bắt giữ Tuấn tại bến xe trung tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa ngày 15/7, giữa Tuấn và ông H. có xảy ra mâu thuẫn. Khi Tuấn đang lái xe ô tô về đến gần khu vực nhà ông H. thì tắc đường. Thấy xe máy của ông H., Tuấn hạ kính ô tô xuống bảo ông H. dựng gọn xe lại dẫn đến cả hai bên to tiếng. Thấy vậy, mọi người vào can ngăn nên cả ông H. và Tuấn đều dừng lại.

Nghi phạm Trần Đức Tuấn. (Ảnh: Trường Sinh)

Tuy nhiên, còn bực tức trong người, Tuấn lấy trộm con dao bầu tại quán phở gần đó, rồi di chuyển về phía nhà ông H. Khi thấy ông H. đang ngồi uống nước, Tuấn đã rút dao tấn công khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, Tuấn vứt dao lại và bỏ trốn khỏi hiện trường rồi tiếp tục bắt xe lên tỉnh Lào Cai. Sau gần 8 giờ tích cực điều tra, truy bắt hung thủ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ thành công nghi phạm gây án khi y đang chuẩn bị bắt xe để tiếp tục chạy trốn.

Được biết, gia đình Tuấn và gia đình ông H. đã từng có mâu thuẫn trong nhiều năm nay. Vào năm 2014, trong một lần mâu thuẫn về chuyện đất đai, vợ ông H. đã đánh bố mẹ đẻ của Tuấn dẫn đến thương tích và bị TAND huyện Gia Lâm, Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù treo.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

PV