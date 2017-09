9X Thái Nguyên giấu bố mẹ tổ chức đám cưới với bạn gái

"Sự thật khiến tôi cảm thấy có lỗi"

Nghiêm Đức An, SN 1996 (Thái Nguyên) được nhiều người biết đến là một người thợ tạo mẫu tóc khá đẹp và bắt mắt. Thoạt nhìn, không ai nghĩ được chàng trai cá tính ấy đã từng là một cô gái.

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, Đức An cho biết: “Ngày còn đi học, tôi đã nhận thấy cơ thể mình có điều gì đó khác biệt. Tôi mang hình hài là con gái nhưng tính cách lại mạnh mẽ giống con trai. Tuy nhiên, tôi chưa dám nói điều này với ai”.

Nghiêm Đức An không dám nói về sự khác lạ trong cơ thể mình với bố mẹ.

Thấy cơ thể khác lạ, có những biểu hiện như chỉ thích chơi thân với con gái, An mới ra quán internet gần nhà để tìm hiểu. Với những biểu hiện trên, An mới biết mình là người đồng tính.

An kể: “Biết mình là người đồng tính ban đầu tôi vô cùng lo lắng vì sợ bố mẹ biết sẽ cảm thấy buồn bởi đứa con khác biệt như tôi. Tôi đã giấu kín cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 và mở tiệm tóc để sống thật với bản thân”.

Là một người thợ cắt tóc, Đức An đã thay đổi hẳn phong cách ăn mặc, chuyển về hướng nam tính. Cho đến một ngày bố mẹ An biết chuyện đã khóc lóc, buồn và thất vọng về người con gái mà mình từng mang nặng đẻ đau.

Và rồi Đức An quyết định sống thật với giới tính của mình.

“Bố mẹ biết giới tính thật của tôi họ đã kịch liệt phản đối, không chấp nhận con người hiện tại của tôi, mà ngược lại họ ép tôi sống đúng với cơ thể, yêu cầu tôi để tóc, mặc đồ con gái để sau này sinh cho họ những đứa cháu”, An tâm sự.

Những lúc nghe bố mẹ nói vậy, lòng của người con như An cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, An không thể làm khác được.

Đám cưới bất ngờ

Không tìm được tiếng nói chung từ gia đình, An lên mạng xã hội facebook, tham gia cộng đồng LGBT và tại đây An đã quen, gặp gỡ và trò chuyện với người bạn đời hiện tại của mình.

“Cô ấy tên Hàn Thiên Anh, quê Ninh Bình, SN 1999. Chúng tôi quen nhau qua facebook, Thiên Anh cũng là người tán tỉnh tôi trước. Sau 3 tháng quen nhau, chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không hay. Sau thời gian quen biết nhau trên mạng ảo, chúng tôi gặp nhau ngoài đời, tôi có đưa cô ấy về giới thiệu với bố mẹ là bạn”, An cho biết thêm.

Sau thời gian quen nhau, cặp đôi này tìm thấy tiếng nói chung.

Ban đầu, khi gặp Thiên Anh bố mẹ của An rất quý, nhưng rồi tình cảm ấy ngày một nhạt nhòa khi bố mẹ của An biết cặp đôi này yêu nhau. Thậm chí, cho đến thời điểm hiện tại họ đã phản đối một cách kịch liệt.

Dù bị bố mẹ phản đối, không thừa giới tính và tình yêu nhưng An không trách bố mẹ. Bởi, không phải bố mẹ nào cũng am hiểu được về giới tính mà con mình đang mang. Chính vì lẽ đó, An đã lên kế hoạch tổ chức một sự kiện cầu hôn đặc biệt, đồng thời tổ chức lễ cưới bất ngờ dành tặng cho Thiên Anh trong ngày hội LGBT Thadi ngày 19/8. Dù không được bố mẹ đến chúc phúc nhưng cả hai cũng đều cảm thấy hạnh phúc vì đã có cộng đồng LGBT bên cạnh.

9X đã bí mật tổ chức đám cưới như một món quà bất ngờ cho bạn gái.

Dù hiện tại, cặp đôi này chưa được bố mẹ ruột thừa nhận, thế nhưng khi chia sẻ Đức An luôn nói: “Tôi sẽ cố gắng sống và làm việc chăm chỉ, sống tốt để chứng minh cho bố mẹ thấy tình yêu của chúng tôi là thật và mong bố mẹ có suy nghĩ khác về những người đồng giới”.