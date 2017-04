An Giang: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong

Ngày 19/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Lý (22 tuổi, ngụ xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 15/4, nhóm bạn của Nguyễn Chí L. (23 tuổi), Lê Hữu Sị (28 tuổi) và Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) tổ chức nhậu.

Nhậu xong, L. điều khiển xe máy chở Sị đến khu vực cầu số 12 (thuộc xã Thạnh Mỹ Tây) thì phát hiện Lê Văn Sĩ (26 tuổi) và Lý (đều ngụ xã Ô Long Vĩ) cùng 4 người khác đang đi trên 3 xe máy.

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, L. điều khiển xe chặn ngang giữa đường, rồi cùng Sị cầm mũ bảo hiểm đánh Sĩ.

Thấy vậy, Lý móc con dao bấm trong túi quần đâm vào người L. và Sị trọng thương. Cả 2 lập tức được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng L. đã tử vong trên đường đi, còn Sị bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện đối tượng Lý đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Những người liên quan cũng được công an mời đến làm việc.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm