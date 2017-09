Australia muốn sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) tại Biển Đông

Thực hiện thỏa thuận giữa hai nước, ngày 27/9 tại Canberra (Australia), Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Australia Gary Quinlan và Thứ trưởng Quốc phòng Australia Rebecca Skinner đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai nước.

Các đại diện ngoại giao và quốc phòng của hai nước tại buổi đối thoại.

Tham dự về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, cùng các quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, với tính chất chiến lược ngày càng gia tăng. Hai bên nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ quan trọng này đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, giáo dục-đào tạo, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân; cùng phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới, đảm bảo kết quả thực chất, tạo dấu mốc quan trọng trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018, sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều đánh giá về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong bối cảnh Châu Á-Thái Bình Dương đang có nhiều biến chuyển về địa chiến lược, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nhằm thúc đẩy xu hướng đối thoại và hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định và trật tự khu vực dựa trên luật pháp, thúc đẩy hành xử đúng mực và có trách nhiệm của các nước thành viên trong khu vực, liên kết khu vực và thương mại tự do.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Australia mong muốn ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) tại Biển Đông.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy đồng thuận, thống nhất trong ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Việt Nam và Australia cũng khẳng định sẽ hợp tác bảo đảm thành công của các Hội nghị đa phương sắp tới gồm Hội nghị Cấp cao APEC (tháng 11/2017 tại Việt Nam), Hội nghị Cấp cao Đông Á (tháng 11/2017 tại Philippines) và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Australia (tháng 3/2018 tại Australia).

D.T