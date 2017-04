Băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở miền Tây hầu tòa

Các đối tượng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Được (tự Tèo "ruồi", SN 1982, quê tỉnh Bạc Liêu, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), là đối tượng không nghề nghiệp. Năm 2004, Được từng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 10/2015, đối tượng đã cấu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp và 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh.

Trước khi thực hiện hành vi, Được cùng băng nhóm đi tiến hành khảo sát, theo dõi người có tài sản, nắm bắt đặc điểm tình hình, bàn bạc thống nhất thực hiện hành vi và tìm nơi tiêu thụ. Bị cáo Nguyễn Thành Được đã trực tiếp cùng đồng bọn tham gia 33 vụ trộm, tiêu thụ tài sản trộm được với tổng giá trị tài sản trên 500 triệu đồng.

Tính đến thời điểm bị triệt xóa, tổng số tài sản mà băng trộm này trộm được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo nhận định tại phiên tòa, ngoài hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng trong băng nhóm trên còn phạm vào một loạt các tội danh khác như: Cố ý gây thương tích; Cướp giật tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gây mất an ninh trật tự và khiến cho người dân ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Vinh bất an trong một thời gian dài…

Trong số này, bị cáo Nguyễn Thành Được là đối tượng có vai trò phạm tội tích cực nhất, trực tiếp tham gia nhiều vụ trộm. Đối tượng còn phạm tội Cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Trường Giang (ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) với tỷ lệ thương tật 48%.

Theo hồ sơ vụ án, đến thời điểm hiện tại, ngoài 30 đối tượng được đưa ra tòa ngày 17/4, một số đối tượng đang bỏ trốn và công an đã phát lệnh truy nã.

Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/4.

Nguyễn Linh