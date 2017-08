Bắt bệnh không thể khởi động được của xe máy

Xe không thể nổ máy được có thể do nhiều nguyên nhân nên cần hướng khắc phục cụ thể trong từng trường hợp. (ảnh minh họa)

1. Xe vẫn đề nhưng máy không nổ

Trong trường hợp này, bạn cần kiểm tra xem xe còn xăng không?. Nếu xăng còn thì có thể bởi máy nguội do để qua đêm khiến xăng bị bay hơi hoặc xe để lâu xăng bị đóng cặn ở chế hòa khí. Riêng với xe sử dụng kim phun điện tử thì có khả năng kim phun đã bị tắc.

Bạn chỉ cần kéo le gió đề lại, vệ sinh lại bộ chế hòa khí, mua dung dịch pha xăng để vệ sinh kim phun. Nếu đã thực hiện các biện pháp kiểm tra như kể trên nhưng xe vẫn không khởi động được, hãy kiểm tra thêm bộ điện gồm mô bin sườn, dây cao áp, tẩu bugi và chân bugi có được kết nối chắc chắn hay không. Bước tiếp theo là tháo budi, lắp vào tẩu để kiểm tra xem điện cao áp có vào bugi hay không. Nếu tia lửa điện phát ra thì bugi hoạt động bình thường còn nếu dây cao áp không có tia lửa thì bạn buộc phải mang ra cửa hàng sửa xe để nhờ thợ kiểm tra IC và mô bin sườn. Với xe sử dụng kim phun điện tử thì nên kiểm tra lại ECU và các cảm biến.

2. Xe có tiếng “tạch tạch” nhỏ và không có dấu hiệu đề được:

Điều này cho thấy xe bạn đã hết ắc quy. Bạn chỉ cần sử dụng cần khởi động, câu bình acquy từ xe khác sang đối với những xe không có cần khởi động.

3. Xe không có tiếng kêu hay dấu hiệu hoạt động nào

Nguyên nhân có thể do cầu chì bị hỏng hoặc hết chổi than. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần sử dụng cần khởi động hoặc dùng vật nặng gõ nhẹ vào củ đề rồi thử đề lại. Đối với xe số, bạn vào số một, dắt lùi xe khi nghe tiếng “xoạch xoạch” thì dừng xe để đề thử xem đã được hay chưa. Trường hợp này, tốt nhất bạn vẫn nên mang xe ra hàng để kịp thời thay thế chổi than.

Đ.Huệ(t/hợp)