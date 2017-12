Bắt gã đàn ông trộm hơn 3 lượng vàng của vợ cũ rồi bỏ trốn

Sáng 7/12, Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Lớp (SN 1986, ngụ ở tỉnh Cà Mau, đang tạm trú ở phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho Công an TP.Long Xuyên.

Sau đó, đối tượng sẽ được lực lượng chức năng di lý về tỉnh An Giang để làm rõ vụ Lớp trộm vàng của vợ cũ.

Đối tượng Nguyễn Văn Lớp trộm vàng của vợ cũ rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 2/12, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại cầu cứu của chị Nguyễn Thị Mỹ Ng. (SN 1976, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về việc nhà chị bị trộm vào lấy mất 3 lượng vàng và 1 chiếc nhẫn vàng vào ngày 6/11.

Qua trao đổi qua điện thoại với nạn nhân, anh Hải nhận định, tài sản của chị Ng. có thể do người quen trong nhà trộm cắp.

Chị Ng. kể, trước đó, chồng cũ của chị có quay về nhà ở lại mấy ngày và kể từ ngày anh ta ra đi, số vàng cũng "không cánh mà bay". Từ đây, anh Hải xác định, "đạo chích" cuỗm vàng của chị Ng. rất có thể là gã chồng cũ.

Lớp (áo trắng sọc) trộm vàng để đeo và bán 1 lượng để tiêu xài cá nhân.

Sau đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng tình nghi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Đến 21h30 ngày 6/12, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đang đi tuần tra thì phát hiện đối tượng vào trong quán cà phê trên đường Đại Lộ Bình Dương, thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức, các anh đến mời đối tượng về công an phường làm việc.

Trên đường đi đối tượng khai tên Nguyễn Văn Lớp (SN 1986, ngụ ở tỉnh Cà Mau, đang tạm trú ở phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Lớp thừa nhận đã lấy đi 3 lượng vàng và 1 chiếc nhẫn vàng của chị Ng.. Sau khi trộm được vàng, Lớp bán 1 lượng vàng để lấy tiền tiêu xài.

Sau một hồi biện minh, Lớp cúi đầu thừa nhận hành vi trộm vàng và viết tường trình.

Theo đó, khi về ở lại nhà chị Ng., Lớp thấy số vàng của nạn nhân nên nảy lòng tham. Đến tối 6/11, Lớp điện chị Ng. ra quán cà phê gần nhà ở TP.Long Xuyên để uống nước. Trên đường chị Ng. đến chỗ hẹn, Lớp vào nhà nạn nhân lấy số vàng, rồi tắt nguồn điện thoại và trốn lên Bình Dương sinh sống.

Đến 22h ngày 6/12, đội "hiệp sĩ" bàn giao đối tượng Lớp cho Công an phường Tân Định để điều tra.