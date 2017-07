Bắt Giám đốc Quatest 3 và cán bộ hải quan cảng Sài Gòn

Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Hoàng Lâm (SN 1959, quê Hà Nội, trú tại TP.Hồ Chí Minh), là Giám đốc trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3 – bộ Khoa học và Công nghệ) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1961, quê Hà Nội, trú tại TP.Hồ Chí Minh), là cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh).

Được biết, cả 2 bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ảnh minh họa.

Theo đó, bước đầu xác định, cuối năm 2014, cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh phát hiện, tạm giữ hàng ngàn thùng sữa nước trong 3 container tại cảng Cát Lái (TP.Hồ Chí Minh).

Số hàng trên là của công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo Trí, được khai báo trên tờ khai hải quan là sản phẩm lưới thép.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Hoàng Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xác nhận thông quan trái quy định số lượng lớn hàng hóa này của công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo Trí.

Trong khi đó, theo quy định, các sản phẩm nhập lậu trên không được lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Còn đối với Hoàng Lâm, công an xác định có liên quan đến vụ việc trên. Hiện, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

C.Công