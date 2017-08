Trưa 14/8, đội 6, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.Hải Phòng bất ngờ đột kích và bắt quả tang một cơ sở sản xuất mỡ bẩn tại khu Đồng Tử 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An do ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1979) làm chủ.

Hàng nghìn lít mỡ bẩn đựng trong thùng phuy sắp được đưa ra thị trường. (Ảnh: Lã Tiến)

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trọng không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kiểm tra tại hiện trường, PC49 phát hiện hàng chục kg mỡ đông lạnh, nội tạng động vật để trực tiếp trên nền nhà bẩn thỉu, đầy nước thải đen ngòm. Bên trong khu vực sơ chế mỡ bẩn có hàng chục kg tóp mỡ đóng thành khuôn, bốc mùi hôi thối. Các máy móc, vật dụng phục vụ việc sơ chế mỡ đen kịt, cáu bẩn.

Bên ngoài khu vực sơ chế, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 thùng phuy xanh đựng mỡ bẩn thành phẩm, ước tính hàng nghìn lít.

Qua tìm hiểu, ông Trọng khai nhận tự thu mua mỡ động vật trôi nổi trên địa bàn các quận, huyện lân cận mang về sơ chế thành mỡ, sau đó đóng can mang bán ra thị trường kiếm lời.

Sau khi kiểm tra, PC49 lập biên bản, phối hợp các ngành liên quan thu giữ toàn bộ số mỡ bẩn để tiêu hủy và lập hồ sơ xử phạt cơ sở này theo quy định của pháp luật.

PV Báo Người Đưa tin ghi nhận một số hình ảnh tại cơ sở sản xuất này:

Mỡ động vật, nội tạng bẩn được thu mua về đựng trong tủ lạnh (Ảnh: Lã Tiến)

Nội tạng được vứt xuống nền nhà. (Ảnh: Lã Tiến)

Sau đó, nội tạng, mỡ bẩn được xay nhuyễn. (Ảnh: Lã Tiến)

Nội tạng được cho vào máy ép. (Ảnh: Lã Tiến)

Nội tạng được cho vào máy ép lấy mỡ. (Ảnh: Lã Tiến)

Khu vực sơ chế bẩn thỉu, cáu bẩn bám đầy. (Ảnh: Lã Tiến)

Sau khi ép, mỡ bẩn còn lại được đem rán. (Ảnh: Lã Tiến)

Rồi lọc qua vải (Ảnh: Lã Tiến)

Tóp mỡ thừa được đóng khuôn bốc mùi hôi, thối. (Ảnh: Lã Tiến)

Mỡ bẩn sau sơ chế được đựng trong thùng phuy, rồi đem ra thị trường. (Ảnh: Lã Tiến)

Video bắt cơ sở sơ chế mỡ bẩn tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng:

Lã Tiến