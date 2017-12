Trong quá trình trinh sát nắm bắt tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, các trinh sát thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện một đối tượng nghi vấn vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh và phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mai Châu và phòng Chức năng Công an tỉnh Hỏa Bình lên kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Qua đó, vào khoảng 2h30 ngày 6/12, tại Km 123+700 trên QL6, thuộc địa phận xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng nghi vấn đang lưu thông trên đường trên chiếc xe máy mang BKS 88S3-5965 nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 40 gói nhỏ màu xanh (có tổng trọng lượng 781,59g) nghi là ma túy, được đối tượng ngụy trang cất giấu trong xe máy. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Đối tượng Thuần cùng với tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận 40 gói màu xanh được cất giấu trong xe máy là ma túy tổng hợp. Đối tượng mua của người đàn ông không rõ tên tuổi, người ở tỉnh Sơn La với số tiền 120 triệu đồng. Đang trên đường mang về nhà để tiêu thụ, bán kiếm tiền chênh lệch thì bị bắt giữ. Đối tượng được xác minh là Văn Phú Thuần (SN 1970, trú tại thôn Sơn Quả 4, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 40 gói màu xanh trên, bên trong có gần 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Thành Phong