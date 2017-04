Bé 5 tuổi tử vong không rõ nguyên nhân, gia đình 'quây' bệnh viện

Tối 14/4, hàng chục người nhà của cháu Nguyễn Phúc T. (SN 2012), trú xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đã tập trung tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để yêu cầu các bác sĩ và ban giám đốc làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi bất ngờ của cháu bé.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nơi xảy ra sự việc.

Theo anh Nguyễn Độ (SN 1976, bố cháu T.), vào sáng 12/2, 3 người con đều có dấu hiệu sốt, ho, nên vợ chồng anh đưa các cháu đến bệnh viện Quốc tế Vinh. Tại đây, các bác sĩ kết luận các cháu bị viêm tại giữa và viêm họng. Vợ chồng anh lấy thuốc và đưa các con trở về.

Tuy nhiên, đến tối 13/3, cháu T. vẫn không có dấu hiệu đỡ, thậm chí còn sốt rất cao và ho nhiều, nên vợ chồng anh đưa cháu vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Anh Độ nhớ lại: “Chúng tôi đưa cháu vào bệnh viện khoảng 1h ngày 14/4. Lúc này cháu sốt 390C, nhưng các bác sĩ khoa Nhiệt Đới chỉ truyền và tiêm 2 liều thuốc an thần. Do có con cũng đang bị ốm ở nhà nên tôi về chăm con, còn vợ tôi là Phạm Thị Hồng Nhung ở lại trông cháu T.”.

“Tôi về hơn một tiếng đồng hồ thì cháu lên cơn co giật, lúc đó vợ tôi đang trông cháu liền chạy đi gọi bác sĩ, có một bác sĩ nam nói là không việc gì. Vì lo lắng con có vấn đề nên vợ đã lập tức gọi tôi lên bệnh viện. Tuy nhiên, khoảng 3h, tôi lên đến nơi thì kíp trực không cho vào", anh Độ kể lại.

Lúc này, tin tưởng các bác sĩ, anh Độ gọi cho vợ rồi lại quay về. Nhưng vừa về đến nhà, anh lại nghe điện thoại vợ báo cháu đang nguy kịch, nên anh tức tốc quay lại bệnh viện.

Cho rằng bác sĩ tắc trách, rất đông người thân nạn nhân đã đến bệnh viện

“Tôi quay lại thì cháu đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, nhưng lúc đó cháu đã không thể cứu chữa nữa. Cháu gần như tử vong lúc 4h”, anh Độ tức giận nói.

Cho rằng bác sĩ tắc trách nên dẫn đến sự việc đau buồn, gia đình cháu bé đã tập trung ở bệnh viện trên để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháu tử vong.

“Vì sao khi tôi quay lại, phía bệnh viện không cho tôi vào chăm sóc con? Vì sao cháu sốt cao, lại co giật mà bác sĩ chỉ truyền nước? Khi phát hiện cháu có những dấu hiệu bất thường, tại sao không chuyển cháu sang phòng Cấp cứu ngay, để khi đưa cháu sang thì gần như đã tử vong”, anh Độ thắc mắc.

Buổi làm việc giữa bệnh viện và người nhà nạn nhân.

Ngay trong buổi tối cùng ngày, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có buổi làm việc với gia đình nạn nhân để trao đổi về vấn đề này.

“Vào thời điểm khám, cháu sốt cao, đau đầu, buồn nôn, bị co giật… và chẩn đoán hội chứng bị viêm não cấp. Bệnh chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ cháu không xuống tý nào, nên đã khiến cháu tử vong”, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Nhiệt Đới, cũng là bác sĩ trong kíp trực giải thích.

Bác sĩ Sơn cho biết thêm, bệnh này diễn biến nhanh, cực kỳ khó, do cháu đã có triệu chứng 1-2 ngày nên rất dễ tử vong.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sẽ xác minh làm rõ và lập Hội đồng chuyên môn nếu gia đình yêu cầu.

Anh Ngọc

