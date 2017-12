Bi hài trộm "mò" vào tận giường phụ nữ cuỗm tài sản

Ngày 7/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã làm rõ vụ trộm tài sản táo tợn xảy ra tại thôn Đại An, xã Đại Lãnh.

Cách đây không lâu, chị N.T.T.T. (SN 1989), trú thôn Hoàng Phước Bắc, xã Đại Lãnh đến Công an huyện Đại Lộc trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm điện thoại di động (ĐTDĐ). Dù tài sản không lớn nhưng chị T. vô cùng lo lắng bởi kẻ gian liều lĩnh đã "mò" vào tận giường ngủ của chị để trộm cắp.

Theo chị T., tối hôm đó chị ngủ với con gái, trước khi ngủ chị đặt ĐTDĐ Samsung Galaxy J5 bên cạnh mình. Đến sáng hôm sau, chiếc điện thoại của chị T. “không cánh mà bay”. Chính hành động táo tợn, liều lĩnh của tên trộm đã khiến người phụ nữ có con nhỏ này rất hoang mang.

Từ tin trình báo của nạn nhân, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, đội Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án truy xét làm rõ đối tượng. Qua thời gian sàng lọc cùng với việc áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đại Lộc đã đưa Trần Ngọc Thường (SN 1996), trú thôn Đại An, xã Đại Lãnh, vào diện nghi vấn.

Qua điều tra, các trinh sát biết đối tượng này vừa đi tù về ngày 5/5/2016, đến nay chưa được xóa án tích. Tiếp tục thu thập chứng cứ, Công an huyện Đại Lộc nắm được thông tin, trong quãng thời gian xảy ra vụ án, Thường có nhiều hoạt động bất minh.

Trần Ngọc Thường.

Nhận định Thường là kẻ trộm tài sản của chị T., cùng với các chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã mời Thường lên làm việc. Sau một hồi ấp úng, Thường đã cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, tối hôm xảy ra vụ việc, nam thanh niên này đi bắt cá tại cánh đồng thuộc thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh, đến 0h cùng ngày thì gã đi về. Khi đi ngang qua một xưởng may thuộc thôn Đại An, xã Đại Lãnh, Thường nghe có tiếng nhạc điện thoại nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Gã leo hàng rào rồi vào bên trong xưởng và phát hiện chiếc ĐTDĐ Oppo Neo 9 đang sạc để trên bàn nên lấy bỏ vào túi quần. Bi hài hơn, sau khi trộm được điện thoại, đối tượng này tiếp tục mò vào khu vực giường ngủ của các nữ công nhân may.

Tại đây, thấy chị T. đang ngủ với con nhỏ trên giường nên đối tượng tiến hành quan sát. Sau khi thấy bên cạnh người phụ nữ đang say giấc này có một chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy J5, Thường đã lấy bỏ túi.

2 chiếc điện thoại trộm được, Thường mang 1 chiếc đi bán với giá 1 triệu đồng và lấy tiền tiêu xài, còn 1 chiếc Thường cho em trai mình. Ngoài phi vụ trên, Thường khai còn đột nhập trộm tài sản của chùa Hoa Yên, thôn Tịnh Thông Tây, xã Đại Lãnh.

Sau thời gian điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Thường về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tùng