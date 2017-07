Biển miền Trung năm ngoái đìu hiu, năm nay không đủ chỗ ăn, nghỉ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Tăng trưởng du lịch mạnh là điều mừng cho đất nước, cho các tỉnh miền Trung". Ảnh:Quang Hiếu/VGP

Ngày 3/7, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu: “Hoạt động du lịch của Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực so với năm trước. Năm nay, nhiều hoạt động du lịch của Nghệ An có sự phục hồi mạnh mẽ: Khách thăm quan tăng mạnh, đặc biệt ở Cửa Lò và các di tích lịch sử…

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản, Nghệ An đã đóng mới được 73 tàu cá. Việc ra khơi nhiều hơn nên sản lượng khai thác năm nay có sự tăng đột biến.

Các hoạt động kinh tế, nổi bật là việc thu hút đầu tư của địa phương diễn ra sôi nổi. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện cấp mới chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký là trên 20.000 tỷ đồng.

Bước đầu tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến trong việc thiết lập kỷ cương xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, không để tình hình điểm nóng xảy ra”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi sẽ tập trung phấn đấu trên một số lĩnh vực quan trọng như tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục cải cách thu hút đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Mỗi tháng đều có một đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh tiếp xúc doanh nghiệp để tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc”.

Sau phần phát biểu của tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Các đồng chí nói tăng trưởng du lịch tăng rất mạnh. Điều rất mừng là đại diện một tỉnh miền Trung đã cho thấy cụ thể điều này. Năm ngoái, biển miền Trung đìu hiu, năm nay tấp nập không có chỗ nghỉ, chỗ ăn. Đó là điều mừng cho đất nước chúng ta, cho các tỉnh miền Trung”.

Cũng có tình hình khách du lịch tăng trưởng tốt, từ đầu cầu Lào Cai, lãnh đạo tỉnh này cho biết: “Số lượng khách đến Lào Cai trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 2 triệu khách, tăng gấp đôi năm trước. Trong đó, có 30% là khách nước ngoài”. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai khẳng định, tỉnh sẽ hoàn thành và còn cố gắng vượt cao các mục tiêu mà Chính phủ giao.

Đỗ Thơm