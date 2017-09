Bộ Công an truy nã quyền Giám đốc Oceanbank Hải Phòng

Theo đó, 3 bị can bị truy nã về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: Trần Thị Kim Chi (SN 1974) – quyền Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank); Lê Vương Hoàng (SN 1981) - Kiểm soát viên chi nhánh Hải Phòng, ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982) - Cán bộ chi nhánh Hải Phòng, ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Qua tài liệu thu thập được cho thấy, cơ quan điều tra xác định, 3 người trên đã bỏ trốn vào tháng 9/2017. Bà Chi và 2 thuộc cấp có liên quan tới vụ việc nhiều sổ sổ tiết kiệm bị “bốc hơi” sau 5 năm gửi tại chi nhánh OceanBank Hải Phòng.

Như đã đưa tin, trước đó, OceanBank thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiền lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạch toán trên hệ thống.

Ba bị can bị truy nã.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank - chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: Thông tin trên thẻ Tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, bà Chi, bà Huệ và ông Hoàng đã không đến chi nhánh làm việc, nhân viên ở đây liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

Nhận thấy có những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại chi nhánh Hải Phòng, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.

Bà Chi khi còn đương chức.

Sau đó, giữa tháng 9 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thành viên thuộc ban lãnh đạo ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng gồm bà Chi, bà Huệ và ông Hoàng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C.Công